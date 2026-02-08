自由電子報
娛樂 電視

泰國人不拜四面佛？娘娘揭密四萬座寺廟驚人內幕

〔記者傅茗渝／台北報導〕由苗可麗、陳孟賢主持的《阿姐萬歲》下週一（11日）將上演一場激烈的「家鄉美食大戰」。本集邀請到重量級嘉賓Alizabeth娘娘，一出場便展現大砲性格，針對台灣常見的泰式料理發出嚴正抗議，直言：「打拋豬加番茄是死罪！」強調打拋是一種葉子而非料理方式，用九層塔代替更是大忌，激動反應讓全場笑翻。

娘娘（右2）開轟打拋豬加番茄是死罪。（三立提供）娘娘（右2）開轟打拋豬加番茄是死罪。（三立提供）

娘娘此次特別外帶愛店料理分享，儘管已特別交代「不要太辣」，但苗可麗僅嚐一口打拋豬便當場破功，狂喊「好辣」到整個人熱起來。不過苗可麗邊擦汗邊認證，這雖然是她吃過最辣的，卻也是「最好吃的打拋豬」。娘娘更趁機補刀泰國旅遊金句：「去泰國沒有拉肚子，就等於沒去過泰國。」並專業建議生辣食物要留到「行程最後一天吃」，以免直接進醫院取消行程。

除了泰國代表，瑞典混血男星柴克也端出「清蒸小龍蝦」，更宣稱可以整隻連殼吃，嚇得陳孟賢嘗試後崩潰直呼「咬不爛」。而美國洛杉磯代表華安祖竟帶出「韓式烤肉」，被娘娘吐槽畫面衝突感太強，更被眾人質疑與美國的關聯性，華安祖只能無奈表示，心中首選是In-N-Out漢堡，但可惜「台灣買不到，真的帶不了」。

柴克、華安祖、娘娘與主持人苗可麗、陳孟賢分享家鄉美食。（三立提供）柴克、華安祖、娘娘與主持人苗可麗、陳孟賢分享家鄉美食。（三立提供）

聊到潑水節，娘娘大方分享潛規則，自嘲曾走了一整圈都沒人潑水，忍不住直言：「女生漂亮的話會特別濕！」他更開玩笑說若苗可麗現身曼谷，肯定會被圍攻到走不動。此外，他也揭密泰國寺廟多達四萬座，推薦「一天拜九間」行程，他曾和媽媽參加拜到懷疑人生大喊：「我的罪孽是有多重？」也透露四面佛容易遇到台灣藝人，反倒泰國人不會特別去。

