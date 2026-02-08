《世紀血案》劇本疑外流！史明被指是林宅血案兇手 網友氣炸

史明文物館館長藍士博稱他在第一時間就與史明教育基金會董事報告，得知《世紀血案》並未與基金會董事或者史明的家屬聯繫。（資料照，史明教育基金會提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》引發爭議，近來網路上更流傳劇本，內容影射該案與已故台獨運動人士史明有關，讓網友再度怒火中燒，「傻眼是可以這樣寫嗎？」、「惹怒全台灣欸」、「推給死無對證的人」、「居然想賴給史明老先生！氣死！」

《世紀血案》劇本疑似外流，內容疑指史明與林宅血案有關。（翻攝自Threads）

《世紀血案》牽扯甚廣，從林義雄、施明德，再到現在連史明都牽涉其中。網路上瘋傳電影的劇本，內容提及角色閱讀《史明口述史》之後，說出：「他曾經在大陸接受過特務訓練，所以不適一般想像的台獨大佬。他不但出書寫台獨理論，捐錢給黨外人士，還曾經在台灣招兵買馬，親自訓練台灣的一些社會邊緣人，在台灣搞爆炸破壞，目的就是要製造社會不安和政治對立。」接著下一句話則寫著：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」

相關資料曝光後，再度引起網友撻伐，記者致電給《世紀血案》的監製郭木盛求證劇本真實性，不過對方自上午起就未曾接過電話以及回訊。

史明文物館館長藍士博在Threads上發文，稱他在第一時間就與史明教育基金會董事報告，得知《世紀血案》並未與基金會董事或者史明的家屬聯繫，且史明或者其組織涉案一事，「不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。」藍士博最後更怒轟：「垃圾就應該送進焚化爐。」

