Janet自爆3年憂鬱病史！邊吃邊哭對馬桶催吐

〔記者傅茗渝／台北報導〕全方位藝人「Janet」謝怡芬近日受邀擔任三立新聞台《話時代人物》嘉賓。出生於美國德州的她，自幼由阿嬤帶大，台語比中文還溜，甚至自爆童年是個搗蛋鬼，曾把假大便放老師桌上。父母為了消磨她的過剩體力，安排小提琴、跆拳道等才藝，讓她一路考進麻省理工學院（MIT），甚至差點成為一名無國界醫生，卻因在台灣街頭被相中拍廣告，意外開啟了完全不同的人生道路。

Janet上《話時代人物》分享人生故事。（三立提供）

螢光幕前形象陽光的Janet，坦言模特兒時期的身材壓力曾讓她陷入長達三年的黑暗期，不僅罹患憂鬱症，更深受厭食與暴食症折磨，她痛心憶起當時：「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」。直到透過心理治療、團體支持與獨自旅行才重拾健康。提到當初接拍內衣廣告，媽媽還一度擔心發問：「妳是不是被騙了」，但Janet直言20歲能當內衣名模很難得，笑稱：「5、60歲之後通常只能代言尿布。」

請繼續往下閱讀...

Janet演總統氣場全開，公開角色筆記，闖好萊塢不認輸。（三立提供）

近年Janet在戲劇圈表現亮眼，最近更在影集《零日攻擊》挑戰演出總統「王明芳」一角。為了演活領導者氣場，她密密麻麻做滿角色筆記，用顏色區分情緒層次，展現極高敬業度。如今身為兩寶媽的她，腳步並未停歇，近期更勇敢前往好萊塢面試，從零開始爭取機會，她展現堅韌性笑說：「只要能進去，我都可以爬」。更多關於Janet的真情告白，將於本週日（8日）晚上八點三立新聞台《話時代人物》完整播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法