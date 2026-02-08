自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Janet自爆3年憂鬱病史！邊吃邊哭對馬桶催吐

〔記者傅茗渝／台北報導〕全方位藝人「Janet」謝怡芬近日受邀擔任三立新聞台《話時代人物》嘉賓。出生於美國德州的她，自幼由阿嬤帶大，台語比中文還溜，甚至自爆童年是個搗蛋鬼，曾把假大便放老師桌上。父母為了消磨她的過剩體力，安排小提琴、跆拳道等才藝，讓她一路考進麻省理工學院（MIT），甚至差點成為一名無國界醫生，卻因在台灣街頭被相中拍廣告，意外開啟了完全不同的人生道路。

Janet上《話時代人物》分享人生故事。（三立提供）Janet上《話時代人物》分享人生故事。（三立提供）

螢光幕前形象陽光的Janet，坦言模特兒時期的身材壓力曾讓她陷入長達三年的黑暗期，不僅罹患憂鬱症，更深受厭食與暴食症折磨，她痛心憶起當時：「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」。直到透過心理治療、團體支持與獨自旅行才重拾健康。提到當初接拍內衣廣告，媽媽還一度擔心發問：「妳是不是被騙了」，但Janet直言20歲能當內衣名模很難得，笑稱：「5、60歲之後通常只能代言尿布。」

Janet演總統氣場全開，公開角色筆記，闖好萊塢不認輸。（三立提供）Janet演總統氣場全開，公開角色筆記，闖好萊塢不認輸。（三立提供）

近年Janet在戲劇圈表現亮眼，最近更在影集《零日攻擊》挑戰演出總統「王明芳」一角。為了演活領導者氣場，她密密麻麻做滿角色筆記，用顏色區分情緒層次，展現極高敬業度。如今身為兩寶媽的她，腳步並未停歇，近期更勇敢前往好萊塢面試，從零開始爭取機會，她展現堅韌性笑說：「只要能進去，我都可以爬」。更多關於Janet的真情告白，將於本週日（8日）晚上八點三立新聞台《話時代人物》完整播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中