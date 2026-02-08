自由電子報
娛樂 電視

64歲吊車大王認了「1天戰3次」 靠這一味：進去甩一甩就懷孕

〔娛樂頻道／綜合報導〕年收入破30億、坐擁4位嬌妻的「吊車大王」胡漢龑近日受訪大方分享「後宮管理術」，不僅自豪體力過人，更首次揭開身分證配偶欄維持「空白」，竟是花了半年時間與元配談判、豪砸一筆補償金才換來的自由。

吊車大王擁4妻14子，驚爆其中2人是「親姊妹」。（翻攝自臉書）吊車大王擁4妻14子，驚爆其中2人是「親姊妹」。（翻攝自臉書）

胡漢龑接受《彤姐解男題》專訪時，被問到如何同時安撫4位嬌妻，他毫不避諱地直言：「一天我就做三次，輕輕鬆鬆！」他透露自己維持體力的祕訣就是「超愛吃海鮮」，加上早已習慣天天有性生活，笑稱「一天不做好像很奇怪」。

許多人好奇他如何擺平「一夫多妻」的爭議？胡漢龑坦言，當年元配一開始也無法接受，甚至天天吵鬧。他花了整整半年時間耐心溝通，最後協議離婚並給出一筆可觀的補償金，才換得身分證配偶欄的「清白」。不過他強調，即便法律上離婚，依然同住生活並照顧對方，「男人一定要負責任，對後面的妻小也要負責」。

吊車大王驚人體力，日操3次仍不累。（翻攝自臉書）吊車大王驚人體力，日操3次仍不累。（翻攝自臉書）

胡漢龑提到其中兩位嬌妻竟是「親姊妹」，當主持人調侃這是許多男人的夢想「姊妹丼」時，他還一臉困惑詢問原意，得知後僅以微笑帶過。隨後他又語出驚人地自爆，因為體力過於旺盛，甚至說出「進去甩一甩就懷孕了」等狂言，驚呆現場眾人。

