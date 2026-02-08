名嘴張益贍提醒賈永婕 蔣萬安爺爺是世紀血案最高當權者

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。其中，夏騰宏在片中飾演林義雄。（記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，被踢爆從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，台北101董事長賈永婕7日晚間發文訴求「想知道真相」，文中的「當權者」一詞，引起網友熱議。

稍早資深媒體人、電視名嘴張益贍在臉書發文點名賈永婕，他表示要跟101賈董說：大爛片「世紀血案」導演的爺爺「警總發言人」徐梅鄰，才是該負責任的「當權者」之一；另外，台北市長蔣萬安的（爺爺？）蔣經國，是案發當時的「最高當權者」總統。

張益贍最後強調：「直接點名，不用客氣！」

賈永婕昨晚在社群發文提到，林宅血案的一切都都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤，「誰能夠告訴我們真相」！賈永婕表示：「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。」

然而賈永婕文末一句「當權者，請給大眾一個交代」，引發網友正反兩面討論，許多網友留言提到，應該要說「當時的當權者」，甚至要賈永婕「問國民黨」，民進黨立委李坤城也留言：「林宅血案發生時，當時的當權者是中國國民黨！」

賈永婕今（8）早再度發文「直球對決」，強調：「我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者，請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者，請讓真相離我們越來越近。」

