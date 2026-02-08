自由電子報
娛樂 電視

億萬票房導演再出手！啦啦隊女神琳妲竟成第三者

〔記者蕭方綺／台北報導〕億萬票房導演江金霖以《等一個人咖啡》創下全台 2.6 億票房，擔任監製的豎屏劇《她的手，我想牽》剛順利殺青，團隊馬不停蹄推出全新力作《前任，請就位》，正式開機，找來林昀希、卞慶華、吳岳擎與人氣女神琳妲合作。近年積極參與戲劇演出的人氣女神琳妲表示，這次加入《前任，請就位》，能透過不同形式的演出，粉絲看見啦啦隊女孩在應援舞台之外的不同樣貌，讓她感到相當開心，也覺得整個拍攝過程新鮮又充滿挑戰。

卞慶華（右）與林昀希主演《前任，請就位》。（原來娛樂提供）卞慶華（右）與林昀希主演《前任，請就位》。（原來娛樂提供）

監製江金霖表示：「豎屏戲劇講求的是快、狠、準的戲劇效果，就如同蝶式游泳，每一個環節都必須在高速節奏中精確到位，故事與表演才能在極短的篇幅中，依然保有情感的重量，並精準打擊觀眾情緒。」他也分享此次與資深製作人王振維親自邀請多位藝人與人氣女神跨界合作，希望鼓勵更多不同領域的演出者走進觀眾的手機畫面，為豎屏劇帶來多元樣貌與新鮮感。

啦啦隊女神琳妲（左）跨界演出《前任，請就位》，與吳岳擎有對手戲。（原來娛樂提供）啦啦隊女神琳妲（左）跨界演出《前任，請就位》，與吳岳擎有對手戲。（原來娛樂提供）

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，講述林子軒（卞慶華飾）與紀薇安（林昀希飾）兩位情傷男女在收到前任喜帖後於酒吧邂逅，從慰藉走入戀情，卻逐漸暴露出「被需要」與「被依賴」的情感落差。

吳岳擎在《前任，請就位》飾演故事的觀察者，見證整段愛情的興衰過程。（原來娛樂提供）吳岳擎在《前任，請就位》飾演故事的觀察者，見證整段愛情的興衰過程。（原來娛樂提供）

當職場第三者陳可（琳妲飾）柔弱登場、頻繁介入，林子軒選擇逃避與沉默，最終錯失真愛。本劇以浪漫視角描繪一段看似療癒、實則撕裂的關係，也映照現代人面對依附焦慮與情感邊界的掙扎。角色設定亦為劇情注入張力。林子軒是優柔寡斷的「濫好人」，透過被依賴建立自我價值；紀薇安冷靜果斷，重視信任與界線，一旦受傷便決絕離開。陳可外柔內剛、心機深沉，由琳妲詮釋挑戰正宮地位的第三者。張宇（吳岳擎飾）則作為清醒觀察者，見證整段愛情的興衰過程。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

