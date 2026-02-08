自由電子報
娛樂 電視

《豆腐媽媽》替身演員重摔20天後返家 家屬發3點聲明揭劇組後續處理

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。事發至今20天，蘇德揚的家屬今提到他已回到家，「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。將近二十天的日子漫長又艱難」，並發出三點聲明。

替身演員蘇德揚已返家休養。（翻攝自threads）替身演員蘇德揚已返家休養。（翻攝自threads）

聲明中說明當時現場安全，指出「演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置，現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責」，並詳述劇組陪同與後續照護，希望未來每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。

蘇德揚家屬今發3點聲明。（翻攝自threads）蘇德揚家屬今發3點聲明。（翻攝自threads）

聲明中提及1月20日早上9點40分事件發生後，劇組安排送急診，並於當日11點15分聯絡家屬。之後從下午2點桃園轉送至台北醫院急診，劇組統籌與助理並陸續離開。而1月21日到1月27日ICU期間，無劇組人員到院探視。家屬提到，1月27日起，家屬自行安排病房及看護，劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，並無支付看護費與急診費。

替身演員蘇德揚已返家休養。（翻攝自threads）替身演員蘇德揚已返家休養。（翻攝自threads）

家屬最後希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。

