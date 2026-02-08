坑早已挖好？導演陳文彬建議《世紀血案》演員 對製作單位提訴訟

〔記者顏宏駿／彰化報導〕電影《世紀血案》近日爆出在翻拍前，未取得林義雄及其家屬同意，引發社會高度關注與爭議。導演陳文彬表示，如果演員是在製片方刻意隱瞞，或用不實資料前提下與製作公司簽訂演出合約，基本上這個合約是無效的。他建議，演員依此行為向製作公司提出訴訟，並要求自己肖像權益，不為該公司所使用。否則個人的影像就可能永遠留在這部邪惡、矇騙、惡質的影像作品裡面。

陳文彬臉書PO文，建議《世紀血案》演員對製作單位提出訴訟。（翻攝自陳文彬臉書）

陳文彬今天PO文指出，《世紀血案》出來道歉的演員都不算素人，也都有表現優異的作品，但為何會統一上車？一起翻車呢？是能力不足？無法判斷劇本與劇組工作時的詭異之處？還是態度問題，想說自己只拍個兩三天而已？還是根本就是被集體蒙騙，跳入早已挖好的坑呢？那找這些曾經表現優異演員們出演這齣戲的背後目的又是什麼呢？

請繼續往下閱讀...

他無意苛責演員，在影視產業勞動條件下演員承受的壓力相對大，那都是擺在第一線被觀看的。也正因為如此，他建議現在有意識到不對，出來道歉的演員們，應該趕緊採取法律行動，保護自己的權益。不然未來個人的肖像，就會留在這部邪惡、矇騙、惡質的影像作品裡面。就台灣歷史上來看，你們也會變成邪惡體系的一部分，即使是平庸的邪惡也是一樣。

陳文彬說，演員決定接演一齣戲會有幾項考量：一、是劇本內容。二、是合約條件。三、是演員個人情感認同。作為一個專業演員，研讀劇本、同理角色背景、創造角色性格，做好演員功課，這些都是基礎該做的事。即使因為商業機密，到你手上只有三張劇本或兩天的戲，也應該跟導演組詳細討論，清楚角色在這齣戲裡面的關係位置，進而揣摩那些沒被寫進劇本裡的事件與潛台詞是什麼？建議大家有空再去看一次周星馳的《喜劇之王》吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法