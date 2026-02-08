自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

坑早已挖好？導演陳文彬建議《世紀血案》演員 對製作單位提訴訟

〔記者顏宏駿／彰化報導〕電影《世紀血案》近日爆出在翻拍前，未取得林義雄及其家屬同意，引發社會高度關注與爭議。導演陳文彬表示，如果演員是在製片方刻意隱瞞，或用不實資料前提下與製作公司簽訂演出合約，基本上這個合約是無效的。他建議，演員依此行為向製作公司提出訴訟，並要求自己肖像權益，不為該公司所使用。否則個人的影像就可能永遠留在這部邪惡、矇騙、惡質的影像作品裡面。

陳文彬臉書PO文，建議《世紀血案》演員對製作單位提出訴訟。（翻攝自陳文彬臉書）陳文彬臉書PO文，建議《世紀血案》演員對製作單位提出訴訟。（翻攝自陳文彬臉書）

陳文彬今天PO文指出，《世紀血案》出來道歉的演員都不算素人，也都有表現優異的作品，但為何會統一上車？一起翻車呢？是能力不足？無法判斷劇本與劇組工作時的詭異之處？還是態度問題，想說自己只拍個兩三天而已？還是根本就是被集體蒙騙，跳入早已挖好的坑呢？那找這些曾經表現優異演員們出演這齣戲的背後目的又是什麼呢？

他無意苛責演員，在影視產業勞動條件下演員承受的壓力相對大，那都是擺在第一線被觀看的。也正因為如此，他建議現在有意識到不對，出來道歉的演員們，應該趕緊採取法律行動，保護自己的權益。不然未來個人的肖像，就會留在這部邪惡、矇騙、惡質的影像作品裡面。就台灣歷史上來看，你們也會變成邪惡體系的一部分，即使是平庸的邪惡也是一樣。

陳文彬說，演員決定接演一齣戲會有幾項考量：一、是劇本內容。二、是合約條件。三、是演員個人情感認同。作為一個專業演員，研讀劇本、同理角色背景、創造角色性格，做好演員功課，這些都是基礎該做的事。即使因為商業機密，到你手上只有三張劇本或兩天的戲，也應該跟導演組詳細討論，清楚角色在這齣戲裡面的關係位置，進而揣摩那些沒被寫進劇本裡的事件與潛台詞是什麼？建議大家有空再去看一次周星馳的《喜劇之王》吧！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中