娛樂 日韓

不是《黑白大廚》翻版！《天下烘焙》開播「退貨參賽者」 錯一次就出局

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》將全民胃口點燃後，戰火正式蔓延到「烘焙界」、全新實境生存秀《天下烘焙》一開播就火力全開，首集直接衝出最高收視2.3%、全國平均2%，橫掃同時段有線與綜合頻道，宣告「麵包也能殺紅眼」。

最讓觀眾瞬間入戲的，是評審席那張熟到不行的臉，《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙（拿坡里美味黑手黨）親自坐鎮；他一句「兩年前我也是站在這裡的參賽者」，再加碼證實拍攝棚就是當年的同一個攝影棚，瞬間把觀眾拉回那個壓力爆表的修羅場。

《天下烘焙》開播就點燃觀眾們對甜點的慾望。（Hami Video提供）《天下烘焙》開播就點燃觀眾們對甜點的慾望。（Hami Video提供）

主持人找來實境綜藝亮眼美女李多熙，她笑說錄影期間「吃過的麵包比人生還多」，整個棚內香到讓人意志力崩潰；評審之一則是自封「重度麵包控」的MIMI，她霸氣放話：「現在是麵包的時代！麵包控準備接管世界吧！」

製作人尹世英澄清，《天下烘焙》不是《黑白大廚》的複製貼上。「那邊是名廚的階級對決，這裡站上舞台的，多半是為了生計與夢想苦撐的小店老闆。」

《天下烘焙》邀來《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙擔任評審。（Hami Video提供）《天下烘焙》邀來《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙擔任評審。（Hami Video提供）

更殘酷的是，烘焙不像做菜能臨時補救，發酵、溫度、時間點一錯，全盤皆輸，難度直接升級。

《天下烘焙》首輪賽由72位參賽者、4小時內完成「人生代表作」，有人連講評都沒等到，作品直接被退貨淘汰。權聖晙說：「料理還能救，烘焙一錯就沒了。」點破殘酷現實；《天下烘焙》每週日於Hami Video同步跟播，friDay影音、LINE TV也有上架。

