自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

年節送暖 牧森揪憨兒尬舞「十六蹲」

〔記者蕭方綺／台北報導〕牧森近日參與喜憨兒基金會活動，與學員們一同手作、互動，在笑聲中迎接新年。牧森表示想要透過實際行動，在年節送暖，陪伴喜憨兒共度難忘的新年。活動當天，牧森走進建成工坊，參與肢體律動課程，陪著憨兒一起大跳多首舞曲，憨兒也準備了「十六蹲」與牧森尬舞，迅速拉近距離。學員們也一一送上新年祝福，希望牧森在新的一年「馬到成功、事事如意、馬年行大運」。牧森也暖心回應：「希望大家都能健康快樂，勇敢朝自己喜歡的方向前進。」

牧森（後排中）到喜憨兒基金會陪憨兒過新年。（周子娛樂提供）牧森（後排中）到喜憨兒基金會陪憨兒過新年。（周子娛樂提供）

最驚喜的是，有學員在白板上畫下牧森的畫像歡迎他的到來，也有人完成紙本作品送給他，並附上祝福：「恭喜牧森入圍金馬獎，祝你新年快樂、步步高升。」牧森表示：「謝謝大家這麼用心，收到祝福真的很幸福。」

牧森（右三）陪大家跳「十六蹲」，炒熱氣氛。（周子娛樂提供）牧森（右三）陪大家跳「十六蹲」，炒熱氣氛。（周子娛樂提供）

除了唱跳互動外，牧森也陪著憨兒們一同手作馬年造型棒棒糖，過程中不時互相協助，貼心幫忙大家完成作品，讓手作時光多了溫度與笑聲。牧森分享，讓他印象深刻的不只是活動內容，更是喜憨兒基金會人員們與憨兒之間的互動方式。他表示：「老師們用溫柔而穩定的方式陪伴學員，讓大家能自在表達、接納自己的狀態，不否定感受，這是我很需要學習的地方。」而牧森也特地回贈兩大袋糖果，讓大家幸福滿糖迎新年。

憨兒們手繪牧森畫像，歡迎牧森（左）到來。（周子娛樂提供）憨兒們手繪牧森畫像，歡迎牧森（左）到來。（周子娛樂提供）

目前剛殺青的牧森，年後，將馬不停蹄投入新作品拍攝，持續挑戰不同角色。目前待播作品包括《大仙尪仔》，他相當珍惜每一次演出機會，期待透過多元角色，展現更多面向。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中