娛樂 最新消息

賈永婕狂追林宅血案真相 她點出關鍵：現在才知道並不晚

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻傳出在翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，風波持續延燒。台北101董事長賈永婕昨天在臉書喊話還原真相。對此，財經網紅胡采蘋也發表長文，直言：「賈永婕的反應，其實就是那個年代主流群眾的反應。」

胡采蘋回憶，從小未曾聽過二二八事件，直到高中觀看電影《悲情城市》才深受震撼，「流淚到天亮，完全不敢相信怎麼會發生過這種事情。」

賈永婕。（資料照，記者潘少棠攝）賈永婕。（資料照，記者潘少棠攝）

她指出，若當年不是就讀政大新聞系，可能至今都不會知道林宅血案。美麗島事件也是因為陳水扁擔任辯護律師才有所了解。她坦言，自己曾有一段時間對政治感到冷漠，「因為那帶來很多失望」，無論是對國民黨的隱瞞，或對陳水扁後來的發展，都讓她感到矛盾。

胡采蘋表示，直到在中國居住工作十年，看見不同體制下的現實處境，讓她有更深體悟，「你為了打敵人，會開始變得跟敵人越來越像。」她也提到觀看韓國電影《正義辯護人》後的感觸，認為不同國家的政治人物，在權力與金錢考驗下，都面臨相似困境。

財經專家胡采蘋。（翻攝自臉書）財經專家胡采蘋。（翻攝自臉書）

她強調，政治冷漠無法改變任何事，「你要做出自己的樣子，和那些人不同，才能真正為世界留下一點什麼。」她希望自己能以更智慧、更高明的方式面對困境，而不是被敵人改變。

對於賈永婕遭質疑不清楚林宅血案一事，胡采蘋表示理解，「現在才知道並不晚。」她認為，事實上仍有許多人對這段歷史並不熟悉，包括電影演員本身，因此才會出現爭議言論。

文末她以電影《大濛》為喻指出，不是每一顆水珠都能化為雲雨、滋養大地，有些可能在途中蒸發成霧，迷失方向。她強調，能夠繼續前行的人，有責任為那些無法走下去的人給出交代，「我們有責任，給他們一個更好的台灣。一旦開始走了，你也阻止不了我們。」

body

