娛樂 電視

《世紀血案》殺青新聞見報是「受害雙胞胎的生日」 葉天倫痛批：傷口上踐踏

〔記者蕭方綺／台北報導〕電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，但製作方事先未通知受害者家屬林義雄，引發抵制聲浪，參與演出的演員大部分都在社群發表道歉聲明，並提及製作方起初沒有明說是否取得授權。導演葉天倫公開發聲表達強烈不滿，他指出電影殺青在2月1日，但相關新聞在2月2日見報，「這一天正是受害者雙胞胎的生日」，時間點令人無法接受。

葉天倫對電影《世紀血案》發表看法。（資料照，記者潘少棠攝）葉天倫對電影《世紀血案》發表看法。（資料照，記者潘少棠攝）

美麗島事件受害者林義雄的住宅在1980年2月28日遭不明人士闖入後，殘忍殺害年邁母親與年幼的雙胞胎女兒，長女林奐均也遭刺重傷送醫，此案至今仍未偵破、已成懸案。

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏參與《世紀血案》演出。（資料照，記者潘少棠攝）楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏參與《世紀血案》演出。（資料照，記者潘少棠攝）

葉天倫直言，若拍攝團隊事前並不知情，代表該團隊在題材處理上「毫無專業、沒有做足基本功課」；但若團隊明知此一背景仍選在當天公布殺青消息，則更令人憤怒，形同刻意操弄話題、泯滅人性，「是在受害者的傷口上踐踏，也踩在所有關心這起事件的人身上」。他強調，無論知情與否，結果都「糟糕到不能再糟糕」，並直言影視產業不需要這樣的團隊存在。

點圖放大
點圖放大

