自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

白雲出事了！誇下海口「專情」 下一秒差點被雷劈

〔記者張釔泠／台北報導〕董事長樂團斯手鈞董致力台語推廣，日前拍攝《閃帥棒球隊》台語短影集，預計推出10集，春節假期2月15日起在YouTube上架，多位好友如黃鐙輝、白雲、阿Ben等都情義相挺拍攝。

鈞董打造《閃帥棒球隊》台語短影集。（大吉祥提供）鈞董打造《閃帥棒球隊》台語短影集。（大吉祥提供）

鈞董表示：「台語是有文字的！」過去KTV的台語歌詞都是「台翻中」，嚴重影響國人對台語文的錯誤認知，因此這個作品使用許多台語俚語以及台文正字字幕搭配羅馬拼音呈現台語文字與發音的正確性。

《閃帥棒球隊》劇情描述一支業餘棒球隊的故事總是光說不練、從來沒有贏過比賽導致隊友分崩離析，教練（白雲飾演）與部分球員不離不棄並一一說服隊友歸隊，最終接受女子棒球隊的挑戰，過程中荒謬的劇情、詼諧逗趣的內容，以輕鬆理解台語文字的方式，希望國人對台語文化有更清楚理解的認知。

鈞董打造《閃帥棒球隊》台語短影集。（大吉祥提供）鈞董打造《閃帥棒球隊》台語短影集。（大吉祥提供）

鈞董說，有趣的事情都在影片裡面，鏡頭外的都是辛苦付出的過程，所以特別感謝眾演員們的相助。拍片時逸祥正準備結婚，演員都會打趣的利用這點故意威脅他做東做西，不然紅包就不給。主戰投手Johnny是運動品牌創辦人而非演員出身，由於外形酷似木村拓哉，也有打棒球經驗，收到鈞董招攬也願意無償演出。

拍攝期間白雲誇自己多專情，結果瞬間打雷下雨，大家躲在遮雨棚下直呼離白雲遠一點，困在淹水的球場快3小時才狼狽的上車回家。阿Ben虧說：「亂發誓差點招雷劈，白雲瞬間變黑雲。」

鈞董打造《閃帥棒球隊》台語短影集。（大吉祥提供）鈞董打造《閃帥棒球隊》台語短影集。（大吉祥提供）

鈞董語重心長表示：「如果五十年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事。」美國知名歌手鮑布狄倫的專訪文章寫道「鮑布狄倫的歌從來不會給你答案，他將內心的想法以歌詞闡述出來，讓聽眾自己思考出自己的答案。」以早期台語電影如《無言的山丘》、《稻草人》、《少年仔安啦》、《悲情城市》等經典作品，皆以最真實的白話文台語對白呈現最自然符合時空背景的對話內容，台語電影作品非常少，如何提升台語電影的娛樂價值對母語傳承的一部分是值得思考的議題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中