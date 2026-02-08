《世紀血案》惹議 姚文智籲演員解約撤除影像、公布劇本

姚文智昨發文提到，現在眾演員唯一能亡羊補牢的方法，就是解約要求撤除所有影像，以及公布製作方提供的全本劇本。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，但製作方事先未通知受害者家屬林義雄，引發抵制聲浪，參與演出的演員大部分都在社群發表道歉聲明，並提及製作方起初沒有明說是否取得授權。前立委姚文智昨（7日）晚在臉書發文提到，現在眾演員唯一能亡羊補牢的就是解約要求撤除所有影像，以及公布製作方提供的全本劇本。

姚文智表示：「好像除了說『沒有意識形態』的那個演員，其他都道歉了。」意指當時在記者會中說劇本沒有強烈意識形態的寇世勳。姚文智提到，就這部片來說，「為害」仍會繼續，「道歉是沒用的，捐錢給慈林？慈林不會收；不上通告宣傳？也是廢話，難道被騙不夠？」

姚文智認為，既然道歉的演員都說是製作方欺瞞他們「已徵得受難家屬林義雄等人同意」，那麼對這些演員來說唯一能亡羊補牢的就是立即解除合約，並要求撤除影片中所有影像，讓這部戲無法完成，隨後公佈製作方提供的「全本劇本」，讓大家知道什麼是「沒有意識形態」， 也讓大家進一步猜想「這怪怪的公司」所為何來。

姚文智表示：「如果演員可以這樣做，我就拜託大家要『容錯』，既然已無法播映，也就不用擔心在拒看、拒映、拒訂（串流）之後，他們還在中國大映特映。」

