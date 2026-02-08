自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

進入林宅血案唯一記者 名嘴吳國棟憶現場淚流滿面

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。其中，夏騰宏在片中飾演林義雄。（記者潘少棠攝）電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。其中，夏騰宏在片中飾演林義雄。（記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕電影《世紀血案》改編自台灣「林宅血案」歷史事件，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會關注，台灣觀光協會會長、資深媒體人簡余晏7日在臉書發文談及此事，意外讓唯一進入林宅血案現場、時任媒體工作者的電視名嘴吳國棟哽咽發聲。

簡余晏在發文表示，記得曾在義光教會（林宅血案事發現場）參加禮拜後，走到地下室，當時一位長輩告訴她，雙胞胎小妹妹就是在地下室樓梯口流血致死，「死時，她的嘴吧裡含著的糖還來不及化掉，慘死地下室樓梯下，至今還記得那個周日在樓梯下，久久難以忘記的地下室的光影。」她說，如果有心拍攝林宅血案，調過資料，至少有去過義光教會參與禮拜吧？！

簡余晏發文後，資深媒體人吳國棟在底下留言表示，現場不是這樣，「雙胞胎一個趴在地下室、一個是在通往逃生梯上，都是背後脊髓處刺一刀，而阿嬤是陳屍在大廳通往地下室的樓梯轉角，頸部割一刀、身上刺十幾刀。」

吳國棟分析，阿嬤可能是抵擋凶手追殺雙胞胎所以遭到如此殘酷毒手，「因為雙胞胎各中一刀，所以我當時推斷這是職業手法，刑警大隊長王鑽當場同意，現場只有他和我兩個人，我是唯一進入現場的記者，觀察很仔細；事後專案小組還要留下我的指紋，以免我碰觸到弄錯！」

吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事，「雙胞胎小小的身軀，讓我眼眶泛淚！」他報社退休後，寫了幾宗滅門血案的書，唯獨林宅血案無法寫，不忍心寫，現在看到徐梅鄰後代拿這案子拍戲真叫殘酷冷血，「那些年輕無知演員竟說不嚴重不恐怖，台灣轉型正義真是失敗啊！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中