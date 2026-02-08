自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭NONO牽連 朱海君一肩扛家計近況曝光

朱海君（左）自NONO涉案後，一夕之間變得低調。（本報資料照）朱海君（左）自NONO涉案後，一夕之間變得低調。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女共7次，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑，其餘6罪因證據不足判無罪；NONO、檢方均上訴，高等法院上個月29日開庭，NONO面對媒體提問不發一語，快步離去，由於此案屬妨害性自主，並未對外開放聽庭。

NONO妻子、「金曲歌后」朱海君雖未涉案，卻因此遭受輿論波及，除了面臨輿論壓力，更獨自扛下家庭經濟重擔，她自NONO涉案後，一夕之間變得低調，對外不發聲、不回應爭議，社群更新銳減，甚至傳出暫退幕前，以專心照顧家庭為主。然而，朱海君的沉默與堅忍引來不少網友、粉絲心疼，認為她是「無辜受害者」，也有人稱讚她堅強撐起家計與生活。

《三立新聞網》報導，朱海君確定開春後，將參與雲林劍湖山舉辦《耐斯歌廳秀》，自3月8日起將連續3個月、每月固定現身劇場演出，逐步重返熟悉舞台。

此外，她師父許效舜日前也透露，曾在廟會活動巧遇朱海君，透露她明顯瘦了一圈，但仍相當認真投入演唱，並為她加油打氣。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中