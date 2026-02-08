遭NONO牽連 朱海君一肩扛家計近況曝光

朱海君（左）自NONO涉案後，一夕之間變得低調。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女共7次，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑，其餘6罪因證據不足判無罪；NONO、檢方均上訴，高等法院上個月29日開庭，NONO面對媒體提問不發一語，快步離去，由於此案屬妨害性自主，並未對外開放聽庭。

NONO妻子、「金曲歌后」朱海君雖未涉案，卻因此遭受輿論波及，除了面臨輿論壓力，更獨自扛下家庭經濟重擔，她自NONO涉案後，一夕之間變得低調，對外不發聲、不回應爭議，社群更新銳減，甚至傳出暫退幕前，以專心照顧家庭為主。然而，朱海君的沉默與堅忍引來不少網友、粉絲心疼，認為她是「無辜受害者」，也有人稱讚她堅強撐起家計與生活。

《三立新聞網》報導，朱海君確定開春後，將參與雲林劍湖山舉辦《耐斯歌廳秀》，自3月8日起將連續3個月、每月固定現身劇場演出，逐步重返熟悉舞台。

此外，她師父許效舜日前也透露，曾在廟會活動巧遇朱海君，透露她明顯瘦了一圈，但仍相當認真投入演唱，並為她加油打氣。

