娛樂 最新消息

《豆腐媽媽》替身重傷 立委郭昱晴正視產業工安黑洞

《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚頭部受到重創，出院後仍有不適症狀。（資料照，Rena提供）《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚頭部受到重創，出院後仍有不適症狀。（資料照，Rena提供）

〔記者林南谷／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。

此事件經桃園市政府勞動檢查處連日調查，7日確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，民視表示：「未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

民進黨立委、演員出身的郭昱晴昨也在臉書發文重申影視勞工的安全，從來不是藍綠問題，也不是哪一家電視台的問題，而是制度性的勞權與工安問題。

過去，郭昱晴就曾多次針對影視工作者的勞動條件、長工時、高風險拍攝與安全責任模糊等，提出建言與質詢。文化部，教育部也將我所提的影視職安課程納入大專院校。她表示這次事件，讓人無法接受的不只是「意外」本身，更是整體環境是否早已習慣把高風險，當成影視產業的日常成本？而武行、替身、臨時演員、甚至幕後工作同仁往往是最容易被忽略，卻是承擔最大風險的一群人。

郭昱晴表示，海綿墊有沒有鋪？人員有沒有站位？這些都只是最低限度的技術問題。更關鍵的是：

一、高風險動作戲是否有第三方安全評估與否決權？

二、武行與替身是否可拒絕不安全的拍攝要求？而不需擔心被換角？

三、製作單位、電視台與承包端之間，安全責任是否被清楚界定，而不是出事後互相切割？

四、勞檢、職安制度是否真的有進到拍攝現場，而不是紙上審查？

郭昱晴表示，她會持續關注這起事件後續，也會要求相關部會正視影視產業長期存在的工安黑洞。任何作品，都不該用一個人的生命或一輩子的傷害來換，她說：「制度不改，下一個受傷的，只是還沒被拍到而已。」

