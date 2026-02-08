自由電子報
娛樂 最新消息

周星馳愛將辦年貨 擁8億身家仍專攻平價食物

周星馳愛將辦年貨 擁8億身家仍專攻平價食物苑瓊丹拍片教網友粉絲辦年貨撿便宜。（香港星島日報）


〔記者林南谷／綜合報導〕62歲資深港星苑瓊丹從影逾40年，拍過不少膾炙人口作品，包括TVB電視劇《封神榜》、《男親女愛》等，苑瓊丹曾是「星爺」周星馳愛將，2人9度合作，最經典是《唐伯虎點秋香》石榴及《九品芝麻官》等，苑瓊丹丈夫是坐擁2億港幣（約8億台幣）身家的「玻璃大王」黃乃揚，她又投資千萬在中國開設帶貨直播公司，堪稱富貴婆的她，卻跟普通師奶一樣喜歡到傳統市場掃貨買燒肉、水果等，新春將至，更拍片教路大家如何辦年貨。

港媒報導，苑瓊丹有個億萬身家丈夫，近年大幅減少幕前演出，反而當上網紅，全力進軍直播帶貨行業，她曾表示一場成功的直播能吸金百萬，所以斥資千萬開設直播帶貨公司，儘管如此，依然享受掃便宜貨樂趣。

周星馳愛將辦年貨 擁8億身家仍專攻平價食物她在電影《九品芝麻官》飾演「龜婆」，是片中一大搞笑角色。（香港星島日報）

近日苑瓊丹拍片教大家到市場辦年貨，只見她從貴婦變身精明師奶，興致勃勃穿梭在各個攤檔之間，市場內年貨琳瑯滿目，從新鮮蔬果到生猛海鮮，應有盡有，但最吸引苑瓊丹的美食，竟然是燒臘店掛著一排排燒肉，脆口外皮讓人垂涎三尺。

苑瓊丹曾跟已故演員林正英有過一段情，二人1995年因拍攝《殭屍道長》互生情愫，苑瓊丹更主動追求林正英，但林正英卻覺得自己曾離婚，又要撫養一對與前妻育有子女，曾一度覺得不應和苑瓊丹發展，二人直至1996年才開始交往，但林正英隔年罹患肝癌，二人有緣無分，而苑瓊丹跟丈夫也未有子女，過著二人世界。

 

