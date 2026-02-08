沒比較沒傷害！60歲劉嘉玲同框52歲楊千嬅大勝

劉嘉玲（左）比楊千嬅大8歲，2人合照卻像極了妹妹。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港歌壇天后楊千嬅3日迎來52歲生日，人緣甚佳的她，連日來跟不少圈中好友慶生，當中包括相識多年的60歲女星劉嘉玲，2人在生日餐會上少不了拍照留念，劉嘉玲事後也將2人合照分享到小紅書，想不到引起討論，網友留言激讚劉嘉玲保養得宜，皮膚白滑，外貌完全看不出已「登六」，甚至比52歲眼角現皺紋的楊千嬅更加年輕，留言：「沒有比較沒有傷害。」

在生日飯局上，壽星楊千嬅身穿一件粉紅色休閒衛衣，手捧精緻生日蛋糕，臉上掛著幸福滿足的笑容；劉嘉玲則身穿型格黑色皮褸，配上珍珠項鍊，懷中抱著可愛貴婦狗，一身打扮高貴而時尚。

劉嘉玲保養得宜，完全看不出已60歲。（香港星島日報）

在曝光2人頭貼頭親密合照氣氛溫馨和諧，其後劉嘉玲將合照分享到小紅書，想不到惹來網上熱烈討論，指劉嘉玲外貌凍齡20年如一日，反而楊千嬅雖然年輕8年，卻是眼角有皺紋，面部浮腫，皮膚鬆弛，遠不及劉嘉玲緊緻，紛紛詢問劉嘉玲如何神級保養。

劉嘉玲年輕時已經是大美人，近年減少幕前工作，養尊處優，閒時跟丈夫梁朝偉一起跑步行山，多次被網友野生捕獲要求合照，劉嘉玲來者不拒，甚為親民；至於楊千嬅曾患子宮肌瘤，生兒子時已經冒了很大風險，身體狀態曾被指每況愈下。

