《世紀血案》引爭議 溫朗東籲國安單位徹查資金來源



溫朗東呼籲國安單位應該徹查《世紀血案》資金來源，更表示：「哪個電影院首映的，我會到現場抗議。」（翻攝自溫朗東臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》舉辦殺青記者會後，卻傳出翻拍前未取得林義雄及家屬同意，引發外界撻伐。名嘴溫朗東6日發文表示，製片公司費思兔老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，費思兔先前製作電影《幻術》編劇，就是蘇本人，該片票房台幣236萬元，光這數字就很難讓公司撐下去。但費思兔還繼續拍。

溫朗東提及很多問題已經浮現，包括製片公司費思兔文化娛樂，老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，號稱退休後來拍電影，還有電影不做功課，不訪問當事人，以及演員幫國民黨將軍的人格背書、李千娜說滅門沒那麼嚴重、沒那麼恐怖。

由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》。（資料照）

昨晚溫朗東再度發文表示，《世紀血案》的劇本傳言，有一定可信度，他說，仔細看，它不是直接說史明歐吉桑是兇手，「它是寫，數十年後的記者推測說，史明訓練出來的殺手，在失去製造動亂的目標後，失控殺人。」

溫朗東分析，這是精心設計的三重撇清責任：

一、虛構記者的事後猜想。

二、把國民政府的國家暴力責任，轉移到史明組織。

三、劇中暗示並非史明直接下命，後人難以究責。

溫朗東呼籲國安單位應該徹查資金來源，更表示：「哪個電影院首映的，我會到現場抗議。」

