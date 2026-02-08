《世紀血案》惹議 律師林智群不滿為何不拍這故事

飾演施明德的演員黃河，昨為事件造成的傷害致歉，並宣布即刻停止參與本片所有宣傳及相關活動。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演電影《世紀血案》，因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。

今（8）日一早，律師林智群在臉書發文表示，那些警總後人那麼喜歡不經人家同意拍傳記，怎麼不拍一下「高雄屠夫」的故事？並說讓大家看看老爺子當年雖然被共產黨打得落花流水，連滾帶爬，但在台灣還是游刃有餘，手起刀落，把台灣人踩在腳下，威風的樣子。

發文後，林智群又在底下留言說：「或是拍『少年蔣介石的煩惱』。」

由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》。（資料照）

而在片中飾演施明德的演員黃河，昨透過社群平台發表長文聲明，為事件造成的傷害致歉，並宣布即刻停止參與本片所有宣傳及相關活動。

黃河表示，連日來看著圍繞《世紀血案》的爭議與紛擾，內心始終難以平靜，感到相當沉重，因此選擇親自出面，向所有因這部作品而受傷的人表達歉意。他坦言，自己身為演員，長期對台灣歷史懷抱深厚情感，當初得知有機會飾演施明德一角時，既戰戰兢兢，也懷抱強烈使命感，希望能透過表演，讓更多人理解那一代民主前輩所承受的苦難與精神價值。

