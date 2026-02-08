自由電子報
娛樂 最新消息

黃河夏騰宏勇敢演台灣史劇卻出事！網曝陰謀論：讓他們不敢再演

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》內容涉及1980年的「林家血案」，不但未通知受害者家屬林義雄，且眾演員在記者會上態度輕率，引來抵制潮。不過不少網友逆風為黃河、夏騰宏叫屈，稱兩人一直以來都是勇敢接演白色恐怖題材的作品，質疑是不是被「借刀殺人」了。

黃河（左）、夏騰宏（右）演《世紀血案》雙雙出事。（翻攝自臉書）黃河（左）、夏騰宏（右）演《世紀血案》雙雙出事。（翻攝自臉書）

34歲的夏騰宏飾演林義雄，36歲的黃河飾演施明德，兩人的共通點都是演過時代劇《星空下的黑潮島嶼》，該片取材自白色恐怖真實歷史，聚集在綠島的政治受難者的故事。這次兩位年輕演員又接演了《世紀血案》，演繹在台灣歷史中具有舉足輕重地位的角色，卻因為這次爭議成為眾矢之的。

夏騰宏、黃河演出過《星空下的黑潮島嶼》。（翻攝自臉書）夏騰宏、黃河演出過《星空下的黑潮島嶼》。（翻攝自臉書）

《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書，逆風為夏騰宏、楊小黎發聲，透露當初在籌備《國際橋牌社》時，台灣影視圈普遍還是視台灣歷史和政治題材為洪水猛獸，敢演的演員根本找不到，而夏騰宏、楊小黎、王自強都是在這樣的氛圍下願意演出的人，「這幾位演員在參演國橋外，也參演了一些「敏感議題」的作品，某種程度，他們的行動已說明了很多事，我很期待。我知道很多台派朋友很憤怒，但，我想和大家說，不成比例的情緒投射在這幾位願意跨出『舒適圈題材』的演員身上，沈重了！」

黃河（左）、夏騰宏（右）不避諱演出台灣時代劇。（翻攝自臉書）黃河（左）、夏騰宏（右）不避諱演出台灣時代劇。（翻攝自臉書）

醫師杜承哲也在Threads上表示，因為擔任了《星空下的黑潮島嶼》的醫療顧問，遇到了夏騰宏和黃河，「其實我很擔心，他們會很快被華國演藝圈封殺，然後寒蟬效應發酵，願意來接演相關題材的人就越來越少。」

杜承哲更直言：「但這麼巧，兩個白恐戲劇演員？他們是不是早就被劇組鎖定，欺騙他們『有獲得授權』，然後完全神隱，讓他們成為台灣人的箭靶。這樣一來，華國演藝圈就不用自己動手封殺他們，他們可以借刀殺人。他們會被『我們』封殺。」

杜承哲質疑黃河、夏騰宏中箭落馬，背後不單純。（翻攝自Threads）杜承哲質疑黃河、夏騰宏中箭落馬，背後不單純。（翻攝自Threads）

曾經參與大罷免行動的「阿美」也提出質疑，「製片方欺騙演員有取得合法授權的動機是什麼？幾位演員過去都曾演出台灣本土視角影視作品，是為了讓這些願意拍攝本土作品的演員，以後不敢再拍這類題材嗎？經過這次事件，其他從業人員還敢接觸轉型正義相關的作品嗎？演員遭台灣本土影視產業抵制後能去哪裡發展？」

阿美擔心支持台灣的演員，未來會不敢再接演。（翻攝自Threads）阿美擔心支持台灣的演員，未來會不敢再接演。（翻攝自Threads）

黃河在《世紀血案》中飾演施明德，他在道歉聲明中表示：「身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演，讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。」

至於飾演林義雄的夏騰宏則寫道：「我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。」

