娛樂 電視

台版「池昌旭」遭嗆爆！鄭伊健被問「為什麼那麼帥」4字羞回

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒出席Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》上線派對，與數百位觀眾與網紅們一起玩小遊戲，包括巴巴女巫版狼人殺「尋找巴巴女巫」。開場演員們拿著巴巴女巫面具入場，讓觀眾們猜測每位演員的廬山真面目，其中一位關鍵字為「持槍網紅」的演員，自稱是「持槍旭」（諧音：池昌旭），拿下面具後的真面目就是演員蔡凡熙，引得現場哄堂大笑。

鄭伊健（左起）看著婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒玩遊戲互相陷害。（Netflix提供）鄭伊健（左起）看著婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒玩遊戲互相陷害。（Netflix提供）

接著巴巴女巫版狼人殺「尋找巴巴女巫」遊戲，演員中其實有一個神秘人被賦予「巴巴女巫」的身份，第一晚結束蔡凡熙被巴巴女巫殺死出局了，全場開始互相猜疑，蔡凡熙自嘲：「可能是我剛剛說自己是池昌旭有人很不開心才選我吧！」陳姸霏馬上反擊：「沒必要，因為你不像！」超嗆的回擊讓現場演員們一起鼓舞歡笑，婁峻碩也附和說：「好嗆！」

蔡凡熙（右三）玩諧音梗自稱池昌旭，被陳姸霏（左二）嗆不像。（Netflix提供）蔡凡熙（右三）玩諧音梗自稱池昌旭，被陳姸霏（左二）嗆不像。（Netflix提供）

遊戲剛開始時婁峻碩就成為眾矢之地，婁峻碩與鄭伊健互相指認，婁峻碩更笑稱：「大家不覺得伊健哥的髮型跟巴巴女巫很像嗎？」而李霈瑜突然被主持人問及覺得巴巴女巫是誰時笑稱：「你剛剛說什麼？因為現場都是酒香味，已經想開喝了。」投票選擇前，鄭伊健突然表示：「姸霏，你怎麼眼神很奇怪，好像我投婁峻碩你很開心一樣？」讓陳姸霏也成為巴巴女巫候選人。

《百萬人推理》上線派對吸數百位網紅、粉絲遊戲解謎。（Netflix提供）《百萬人推理》上線派對吸數百位網紅、粉絲遊戲解謎。（Netflix提供）

在公開答案前，主持人邀請觀眾提問，同為劇中演員的鐵牛向鄭伊健提出隱藏在內心許久的疑問：「為什麼你那麼帥？」讓鄭伊健不好意思的回應：「健康而已。」網紅丘曄則提問婁峻碩：「劇中你同樣身為網紅，其他網紅卻接連捲入命案，是不是你因為忌妒與競爭心，偽裝成巴巴女巫殺害他們？」懷疑巴巴女巫就是婁峻碩。最終婁峻碩仍被投票出局，然而答案揭曉後真正的巴巴女巫即是陳姸霏，讓演員們驚呼連連，主持人大讚：「伊健大哥很厲害！只有你發現！」《百萬人推理》將於2月12日在Netflix上線。

