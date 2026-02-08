自由電子報
娛樂 電視

（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單

〔記者蕭方綺／專題報導〕許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「那就繼續走吧。」

邱澤（左）、許瑋甯去年的世紀婚禮，讓人印象深刻。（資料照，記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯去年的世紀婚禮，讓人印象深刻。（資料照，記者王文麟攝）

這段誓詞曝光後，網友紛紛好奇，究竟是什麼樣的書，讓兩人一開始就如此合拍？近日許瑋甯受訪，也親自揭曉兩人私下的共同書單。

她透露，兩人都擁有《天才在左，瘋子在右》，該書以訪談形式記錄精神病患者與心理障礙者的內心世界，視角獨特又發人深省；此外，《老子》和《莊子》也是書櫃裡的共同選項。許瑋甯更驚呼，兩人連購買的版本都一模一樣，連她自己都覺得不可思議，默契程度彷彿事先對過。

許瑋甯今年出了新書，升格作家。（資料照，記者胡舜翔攝）許瑋甯今年出了新書，升格作家。（資料照，記者胡舜翔攝）

至於《狼圖騰》，同樣是兩人不約而同喜愛的作品之一。這本書是一部以狼為敘事主體的史詩性的小說，作者以親身在額倫草原11年生活的經歷和體驗，把對草原、對草原狼、對草原人、對草原歷史的深刻理解，以小說的形式記述出來。

今年升格作家，又多了母親身分，談到現在最常唸給孩子聽的繪本，許瑋甯透露孩子特別喜歡《很餓的毛毛蟲》和《小波在哪裡》，而她自己也幾乎成了「專職繪本朗讀員」。即使孩子還在肚子裡，她就開始唸故事，還會一人分飾多角、加入聲音表演，甚至在開口前先設定角色的動物屬性，再搭配相應的語氣與節奏，畫面感十足。

此外，許瑋甯也被問到是否會嘗試創作童書，她坦言童書其實是「難度更高的境界」，不只要保留純真，價值觀還必須非常正確，而且不是「自己以為的正確」，而是經得起時間與檢視的那種。她直言目前還沒有這樣的智慧，但也不會排斥未來的可能性。

