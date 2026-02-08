自由電子報
娛樂 電視

昔為林義雄辯護！蘇巧慧曝蘇貞昌急打電話回家 林宅血案留童年陰影

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注，也讓這起發生在46年前的案件，再次受到討論。蘇貞昌女兒蘇巧慧日前上鄭弘儀節目《話時代人物》提及林宅血案的片段，也被翻出，蘇貞昌當時是美麗島事件中，林義雄的辯護律師之一，在辯護過程中爆出的慘案，也對蘇巧慧童年留下深遠影響。

蘇貞昌曾為美麗島事件受刑人的辯護律師。（翻攝自YT）蘇貞昌曾為美麗島事件受刑人的辯護律師。（翻攝自YT）

回顧當年事件發生在1980年2月28日，因參與美麗島事件而被拘押的民主運動領袖林義雄，其母親與7歲雙胞胎女兒遭人在其台北住家刺殺，9歲長女重傷倖存，因案發當日住家受監控、政治背景敏感，至今未破案且充滿政治與歷史爭議，被視為白色恐怖時代最沉痛的未解懸案之一。

蘇巧慧之前憶林宅血案片段引發討論。（翻攝自YT）蘇巧慧之前憶林宅血案片段引發討論。（翻攝自YT）

而當時蘇貞昌便是美麗島受刑人的辯護律師，蘇巧慧提到，事件發生時，還在美麗島事件的大審期間，「我父親他們還在律師休息室，就聽到外面傳來喊聲：『義雄他老母被殺死了。』接著就聽到連家人也遇害。」

當時蘇貞昌趕緊拿著一塊錢去打公共電話，交代老婆家裡人要顧好，在這樣的氣氛之下，也影響了蘇巧慧成長路線，小時候她也不能自己出門，只能樓上看同學玩耍，「社會上對我們有無形壓力，我父親還是走上爭取民主的路」、「我是政治工作者的第二代，更清楚的知道台灣的民主與自由，是多麼辛苦一代代人爭取過來的。」

點圖放大body

