NETFLIX字幕翻譯不對勁！芙莉蓮竟變弗萊倫 連五條悟都免費了

《葬送的芙莉蓮》英雄欣梅爾變成英雄希莫爾。（翻攝自九把刀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕NETFLIX翻譯又出狀況，近期網友議論紛紛，日本動畫的翻譯品質參差不齊，《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰》錯誤百出，實在讓粉絲超傻眼。網友質疑，是不是用AI翻譯？或者是字幕譯者拿到的是英文，而非日文，才會出現這樣的問題。

NETFLIX身為全球知名的串流平台，繁體中文翻譯卻常常出狀況，像是《葬送的芙莉蓮》中的角色「費倫」竟然被翻成「蕨類植物」，「芙莉蓮」變成「弗萊倫」，「欣梅爾」變「海默爾」，「修塔爾克」變「史塔克」，讓粉絲滿頭問號。連九把刀都發文：「最新一集的芙莉蓮的人名翻譯好暴走，翻譯是在賭氣嗎？到底誰是誰啦，葬送的芙莉蓮，葬送的弗萊倫是三小。」

《葬送的芙莉蓮》芙莉蓮變成弗萊倫。（翻攝自九把刀臉書）

《咒術迴戰》也有類似狀況，「宿儺」變成「蘇庫納」，「咒術高專」變「柔術高中」，第三季第50集中，竟然出現「免費的五條悟」，網友猜測很可能是英文當中「Free 五條悟」可以翻成免費或者解放，但不管怎麼看，免費的五條悟實在太不合理，明顯就錯誤。這樣的狀況，導致網友在看動畫時，常常傻傻分不清楚，不曉得現在是哪個角色，或者整段想要表達的意思，嚴重影響觀影體驗。

