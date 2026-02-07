自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NETFLIX字幕翻譯不對勁！芙莉蓮竟變弗萊倫 連五條悟都免費了

《葬送的芙莉蓮》英雄欣梅爾變成英雄希莫爾。（翻攝自九把刀臉書）《葬送的芙莉蓮》英雄欣梅爾變成英雄希莫爾。（翻攝自九把刀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕NETFLIX翻譯又出狀況，近期網友議論紛紛，日本動畫的翻譯品質參差不齊，《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰》錯誤百出，實在讓粉絲超傻眼。網友質疑，是不是用AI翻譯？或者是字幕譯者拿到的是英文，而非日文，才會出現這樣的問題。

NETFLIX身為全球知名的串流平台，繁體中文翻譯卻常常出狀況，像是《葬送的芙莉蓮》中的角色「費倫」竟然被翻成「蕨類植物」，「芙莉蓮」變成「弗萊倫」，「欣梅爾」變「海默爾」，「修塔爾克」變「史塔克」，讓粉絲滿頭問號。連九把刀都發文：「最新一集的芙莉蓮的人名翻譯好暴走，翻譯是在賭氣嗎？到底誰是誰啦，葬送的芙莉蓮，葬送的弗萊倫是三小。」

《葬送的芙莉蓮》芙莉蓮變成弗萊倫。（翻攝自九把刀臉書）《葬送的芙莉蓮》芙莉蓮變成弗萊倫。（翻攝自九把刀臉書）

《咒術迴戰》也有類似狀況，「宿儺」變成「蘇庫納」，「咒術高專」變「柔術高中」，第三季第50集中，竟然出現「免費的五條悟」，網友猜測很可能是英文當中「Free 五條悟」可以翻成免費或者解放，但不管怎麼看，免費的五條悟實在太不合理，明顯就錯誤。這樣的狀況，導致網友在看動畫時，常常傻傻分不清楚，不曉得現在是哪個角色，或者整段想要表達的意思，嚴重影響觀影體驗。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中