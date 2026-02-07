自由電子報
抨擊《世紀血案》 林楚茵：「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史

民進黨立委林楚茵。（資料照）民進黨立委林楚茵。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕《世紀血案電影引爆爭議，民進黨立委林楚茵今於臉書直指，影片導演徐琨華被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。製片商「費思兔」資本額僅三萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。林因此認為，此事最可怕的，是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史。

民進黨立委林楚茵起底說，影片導演徐琨華被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。（林楚茵臉書）民進黨立委林楚茵起底說，影片導演徐琨華被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。（林楚茵臉書）

林楚茵說，世紀血案拍的是台灣最沉痛的國家暴力，當事人林義雄仍在世，卻未經授權擅自詮釋他人的痛苦，連演員都是拍完才知道，製作公司與導演竟然裝死還神隱非常可惡。

民進黨立委林楚茵指該片製片商「費思兔」資本額僅三萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。（林楚茵臉書）民進黨立委林楚茵指該片製片商「費思兔」資本額僅三萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。（林楚茵臉書）

她起底說，製片商「費思兔」資本額僅三萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。「費思兔」也是之前拍攝電影《幻術》的公司，這部電影的黑歷史不只是票房奇差，更是被質疑扭曲三一九槍擊案、指涉前總統李登輝是元兇。片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」，偷渡滿滿的意識形態。

民進黨立委林楚茵指「費思兔」也是之前拍攝電影《幻術》的公司，這部電影被質疑扭曲三一九槍擊案。片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」，滿滿的意識形態。（林楚茵臉書）民進黨立委林楚茵指「費思兔」也是之前拍攝電影《幻術》的公司，這部電影被質疑扭曲三一九槍擊案。片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」，滿滿的意識形態。（林楚茵臉書）

然而，林楚茵說，幻術票房只有兩百多萬，製片公司「費思兔」沒賺錢，這次《世紀血案》又繼續撒錢找台灣演員拍攝。她質疑，砍頭生意有人做，賠錢生意還不斷投入資金的「中國片商」，到底圖什麼？該片缺乏受害者立場的「自編自演」，劇組嘴上說「沒有意識形態」，但整部片都在改寫歷史、淡化國家暴力、替加害者洗白，這不僅是對受害者的二次傷害，更是中國的認知作戰。

