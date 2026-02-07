胡瓜歲末送大紅包「價碼曝光」！反遭地方媽媽惡整糗態曝

胡瓜主持《大集合》，製作單位歲末準備豪華抽獎給觀眾。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》本週來到雲林麥寮的國定古蹟「拱範宮」，春節特別送大紅包，胡瓜在遊戲關卡穿小號衣服模樣逗趣，頑皮整地方媽媽反被整，頒獎環節胡瓜更戴上爆炸頭假髮、墨鏡送盆栽當花束，引發現場爆笑。

下周就要迎來春節假期，製作單位特別準備「歲末感恩大抽獎」大放送，要把幸福送給在地鄉親。參賽者需轉動轉盤，可能抽到獎品、遊戲關卡，也有機會獲得象徵好運的8,888元獎金。

請繼續往下閱讀...

第一位上場的媽媽抽中「初五倒垃圾」。規則是穿上指定服裝後，將垃圾投入胡瓜操控的移動垃圾桶，只要投入一袋就能獲得500元，遊戲開始時，垃圾車緩慢前進，卻在媽媽準備丟垃圾的瞬間突然加速，嚇得她大喊：「開慢一點啦！」胡瓜聽見後給了她一次重來的機會，但這次在她投進兩袋時，胡瓜又突然把垃圾桶蓋關起來，讓媽媽直接拿垃圾敲了他一下，兩人你來我往的互動，把現場笑翻。

胡瓜戴上爆炸頭假髮。（民視提供）

接著換胡瓜挑戰倒垃圾，他先提醒媽媽「不能關蓋子」，媽媽也當場答應，但哨音一響，胡瓜卻因為服裝太小而卡在換衣環節，褲子甚至只能拉到大腿，畫面十分逗趣，好不容易穿好後，他抱著一大把垃圾準備狂丟，卻一次都沒丟中，這時媽媽也反擊，把垃圾桶蓋關起來，讓胡瓜吃足苦頭，觀眾笑聲不斷。在最後頒獎時候，為了都逗樂麥寮媽媽，胡瓜戴上黑人頭還獻上盆栽當花束模樣相當有趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法