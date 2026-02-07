邵雨薇到動物園上班！驚曝：2隻犀牛靠過來爭寵討摸

李淳（左起）、導演蘇文聖、製作人唐在揚、邵雨薇、王柏傑今出席影集《動物園》粉絲見面會。 （南瓜電影有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪Disney+影集《動物園》拍攝地壽山動物園，參與VIP專屬粉絲見面會。活動中，邵雨薇、王柏傑與李淳也實際走進園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食，並回訪戲中重要場景，包括邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達十多分鐘。

李淳（右起）、王柏傑和邵雨薇參與鵜鶘餵食。（南瓜電影有限公司提供）

而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，兩人之間流露出的默契與信任令人動容。

請繼續往下閱讀...

王柏傑（左）和邵雨薇對犀牛主動靠過來討摸，感到很驚奇。（南瓜電影有限公司提供）

三位主演分享拍攝《動物園》期間最難忘的時刻，讓邵雨薇印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。

李淳拿紅蘿蔔餵食非洲象。（南瓜電影有限公司提供）

王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。

李淳（左起）、邵雨薇、王柏傑重返壽山動物園，也就是《動物園》拍攝地。 （南瓜電影有限公司提供）

此外，長時間駐點高雄拍攝，劇組在戲裡戲外培養出深厚情感，大家也在拍攝過程中變身高雄在地通。身為高雄人的邵雨薇分享，高雄的步調讓人感到放鬆，拍戲之餘也常推薦劇組夥伴到駁二藝術特區走走；王柏傑則表示，高雄天氣宜人、城市樣貌豐富，拍攝期間首次造訪駁二便留下深刻印象，也特別點名阿英排骨飯，是最想再回味的在地美食。

李淳也提到，因住宿地點鄰近駁二藝術特區，空檔時常到當地散步放鬆，感受到高雄兼具生活感與創作能量的城市氛圍。臺灣首部動物職人劇《動物園》將於2月20日下午4點起，每週五在Disney+全台獨家首播，一次上線兩集。台視將於3／22起，每週日晚間10點播出。八大戲劇台將於5月10日起，每週日晚間8點播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法