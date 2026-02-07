《世紀血案》林義雄是他演的！夏騰宏強調「一直都在虛心傾聽」

夏騰宏強調「一直都在虛心傾聽」。（資料照，費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。片中飾演林義雄的演員夏騰宏，今（7）日也透過社群平台發表聲明，為事件造成的傷害致歉，並列出三點說明，強調自己對相關爭議與批評「一直都在虛心傾聽」，同時表態將不再參與本片任何後續活動。

夏騰宏表示，針對自己在作品中飾演林義雄先生所引發的討論與質疑，他皆放在心上，也願意正面面對。他指出，拍攝合約中，製作方載明已保證取得本片的合法授權，身為演員的他，當時選擇專注投入角色準備，並坦言能夠詮釋林義雄這樣在台灣歷史中具備重要分量與精神象徵的人物，對他而言是一項艱難卻慎重的選擇。

夏騰宏說明，他在拍攝前閱讀大量史料，飾演的是38歲左右的林義雄，而當時相關影像資料相對有限，這也是他在記者會上想要表達的背景。為了呈現林義雄年輕時的神韻與肢體狀態，他在準備期間反覆觀看前輩年輕時的照片與影片，但始終因未能親自進行田調，與本人接觸而感到不安。

他坦承，自己不該被動等待劇組聯絡，而是應該更主動確認相關事宜，對於過度依賴劇組判斷的錯誤，他向林義雄先生致歉。針對未能事先取得林義雄本人及家屬同意即進行詮釋，夏騰宏也表示深感遺憾與抱歉，並強調這不僅是一個角色的演繹，而是涉及真實生命的創傷與人格尊嚴。

夏騰宏指出，在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，已造成當事人及家屬的不適，也辜負了社會大眾對歷史事件人物隱私權與感受性的期待，對此他責無旁貸。

在聲明中，夏騰宏進一步提出三點說明：第一，關於接演初衷，他表示希望透過戲劇形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄在苦難中展現的意志力，詮釋過程中始終抱持嚴謹與敬畏之心，並無任何不敬之意；第二，對於外界所有批評與指教，不論是針對表演或製作程序的正義性，他皆全盤接受；第三，對於製作方未取得林義雄先生同意即進行拍攝的作法，他不認同也不支持，未來將不再參與本片任何相關活動。

夏騰宏最後再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

夏騰宏聲明全文：

