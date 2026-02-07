自由電子報
娛樂 最新消息

演員不清楚歷史功課才接演？女星揭拒演《世紀血案》原因

賴薇拉當時也有收到《世紀血案》試鏡邀請，但看完劇本馬上知道不能拍。（翻攝自ig）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。爭議延燒，演員們今天相繼道歉。然而模特兒、女演員賴薇拉透露，她當時也有收到試鏡邀請，但看完劇本馬上知道不能拍。

賴薇拉當時也有收到《世紀血案》試鏡邀請，但看完劇本馬上知道不能拍。（翻攝自threads）賴薇拉當時也有收到《世紀血案》試鏡邀請，但看完劇本馬上知道不能拍。（翻攝自threads）

賴薇拉今表示外界不少人替接演演員緩頰，認為可能是因不清楚歷史背景才誤接角色，她原本也想替同行說話，但事實上她也曾收到《世紀血案》的試鏡邀請。她坦言，自己只看了特約角色的部分劇本，就已經感受到強烈問題，「完全不需要拿到全劇本，光看部分內容就知道政治色彩太濃，拍了之後一定會衍生很多爭議。」

她也進一步指出，歷史題材與政治題材其實應有所區分，演員應具備基本判斷能力。由於劇本中直接使用事件相關人物的本名，只要事前做功課，透過文獻資料就能了解事件脈絡與敏感性。至於實際收到的劇本內容，賴薇拉強調基於職業操守，暫時無法對外公開。

