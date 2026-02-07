和Selina同時遭火吻！俞灝明39％燒傷毀容被拒演 1句「那就不要臉」逆轉人生

俞灝明與Selina因戲同時遭火吻，導致他全身39%深度燒傷、面部重創。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星俞灝明2010年與Selina任家萱拍戲時同時遭到火吻，這場事故讓他全身39%深度燒傷，歷經800多天植皮與復健才勉強復出。然而，比身體傷勢更殘酷的，是俞灝明毀容後接連被劇組拒於門外，甚至被當面勸退「別再演戲了」；如今，他在最新紀錄片《因為是想寫成歌》中首度說出改變命運的一句話，「那就不要臉了！」

俞灝明在拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，因爆破師操作失誤導致5個爆破點提前引爆，造成他臉部重創、嘴唇變形，全身39%深度燒傷，自此他的人生急轉直下。長期手術與復健幾乎切斷演藝節奏，俞灝明直至2012年勉強復出回到市場，沒想到迎來的不是掌聲，而是一道道關於外貌的質疑，「你現在還能演戲嗎？」、「你這個樣子不適合了！」這些話反覆出現在往後的3年日子裡。

在紀錄片中，俞灝明回憶這場事故時，坦言曾一度以為過去的關注與光環仍會延續，直到熱度迅速退去才真正意識到，偶像劇的門早已對自己關上，「我沒辦法再耍帥了，不能再用過去那張臉，去爭回現在想要的臉！」面對外界「很多人會覺得我毀了」的定論，俞灝明選擇不再與容貌對抗，而是徹底放下「靠臉吃飯」的執念，以一句「那就不要臉了」與命運談判改變現況，他開始主動避開光鮮角色，轉向更粗糙、陰暗、需要「臉上黑漆麻糊」的角色世界，把傷疤當成理解人性、貼近角色的入口，而不是必須遮掩的缺陷。

這條轉型之路，俞灝明在《那年花開月正圓》中迎來關鍵轉折，他飾演陰狠太監杜明禮，拍攝期間幾乎切斷私人生活，拒絕探親、暫停使用手機，全心沉入角色，並向劇組中的資深演員學習揣摩人性邊緣的層次。這次近乎苦行的投入，最終為俞灝明帶來白玉蘭獎最佳男配角提名，也讓觀眾重新認識這名專業的演藝人員。

