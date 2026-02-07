自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和Selina同時遭火吻！俞灝明39％燒傷毀容被拒演 1句「那就不要臉」逆轉人生

俞灝明與Selina因戲同時遭火吻，導致他全身39%深度燒傷、面部重創。（組合照，翻攝自微博）俞灝明與Selina因戲同時遭火吻，導致他全身39%深度燒傷、面部重創。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星俞灝明2010年與Selina任家萱拍戲時同時遭到火吻，這場事故讓他全身39%深度燒傷，歷經800多天植皮與復健才勉強復出。然而，比身體傷勢更殘酷的，是俞灝明毀容後接連被劇組拒於門外，甚至被當面勸退「別再演戲了」；如今，他在最新紀錄片《因為是想寫成歌》中首度說出改變命運的一句話，「那就不要臉了！」

俞灝明在拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，因爆破師操作失誤導致5個爆破點提前引爆，造成他臉部重創、嘴唇變形，全身39%深度燒傷，自此他的人生急轉直下。長期手術與復健幾乎切斷演藝節奏，俞灝明直至2012年勉強復出回到市場，沒想到迎來的不是掌聲，而是一道道關於外貌的質疑，「你現在還能演戲嗎？」、「你這個樣子不適合了！」這些話反覆出現在往後的3年日子裡。

在紀錄片中，俞灝明回憶這場事故時，坦言曾一度以為過去的關注與光環仍會延續，直到熱度迅速退去才真正意識到，偶像劇的門早已對自己關上，「我沒辦法再耍帥了，不能再用過去那張臉，去爭回現在想要的臉！」面對外界「很多人會覺得我毀了」的定論，俞灝明選擇不再與容貌對抗，而是徹底放下「靠臉吃飯」的執念，以一句「那就不要臉了」與命運談判改變現況，他開始主動避開光鮮角色，轉向更粗糙、陰暗、需要「臉上黑漆麻糊」的角色世界，把傷疤當成理解人性、貼近角色的入口，而不是必須遮掩的缺陷。

這條轉型之路，俞灝明在《那年花開月正圓》中迎來關鍵轉折，他飾演陰狠太監杜明禮，拍攝期間幾乎切斷私人生活，拒絕探親、暫停使用手機，全心沉入角色，並向劇組中的資深演員學習揣摩人性邊緣的層次。這次近乎苦行的投入，最終為俞灝明帶來白玉蘭獎最佳男配角提名，也讓觀眾重新認識這名專業的演藝人員。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中