（獨家）《世紀血案》拍完才找林義雄！監製曝導演徐琨華「不被爺爺影響」

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同出席殺青宴。（資料照，費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》近來引發一連串爭議，製作公司今天（7日）發出聲明道歉，製片郭木盛下午受訪，表示在事件爆發後，已向林義雄創辦的慈林基金會聯繫，對方回應「下禮拜會有消息」。

《世紀血案》改編自1980年的林家血案，林義雄一家老小慘遭殺害，但電影製作方事前卻未通知林義雄及其家屬，演員群在記者會上談笑風生，更挨轟失言。郭木盛表示，其實電影跟現在外界所寫的、所想的都不一樣，「我希望我片子整個完成的時候，第一波先請記者來看，你們就知道我拍的電影，跟現在所有人講的是兩碼事。」

記者詢問他，為何事先並未通知林義雄？郭木盛解釋，夏騰宏在片中飾演林義雄，也只有5天的戲分，比例不多，「我本來想說等我拍完以後、剪出林義雄戲的部分，然後我拿著這個片子去給他們看，再跟他談這個問題。」

導演徐琨華身分近來也引發爭議，原來他是警總發言人徐梅鄰的孫子，被問到導演本人是否會出面受訪或者說明？郭木盛個人認為，「那是小時候的事情，爺爺不可能把公事帶到家裡去談，絕對不可能被他爺爺影響。事實上導演跟我溝通的中間，並沒有什麼黨派意識在，純粹站在藝術上創作電影。」郭木盛強調，電影內容都是有憑有證，也參考很多黨外先進的書籍。

電影剛殺青，目前並未喊停，電影仍繼續後製，不過最快也要8個月後才能問世，郭木盛指出，等到電影剪接完，記者們一定有機會訪問導演徐琨華。

