娛樂 最新消息

8lak爆3度離家出走驚動警察 周杰倫陪吃飯暖心舉動曝光

「8lak」張鈞在台北開唱。（益極娛樂提供）「8lak」張鈞在台北開唱。（益極娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕23歲嘻哈歌手「8lak」張鈞今晚將在台北舉辦「你最近過得好嗎？」演唱會，他當年出道主動毛遂自薦，透過IG搭訕羅志祥、春風等大咖藝人，只為了分享自己的音樂，還獲得前輩們的暖心回應。近年更透過好友派偉俊認識「周董」周杰倫，受訪感動地說：「我透過派偉俊認識了周杰倫，有一起吃過飯、打過球。」誇讚天王超有親和力，私下都稱呼他「小8」。

張鈞感動表示，因為派偉俊的關係和周董有機會私下互動，卻還不敢讓天王聽自己的音樂，「以為他天王有個氣場，結果沒有，我不太敢給他聽歌，因為他真的太強，我怕他聽了會說『做什麼東西』。」

「8lak」張鈞因為好友小派認識天王周杰倫。（益極娛樂提供）「8lak」張鈞因為好友小派認識天王周杰倫。（益極娛樂提供）

目前就讀北科大四年級的張鈞，高中開始接觸音樂，雖然爸爸支持，但媽媽卻反對，讓他三度離家出走，甚至出動警察透過IG協尋，傳訊告知：「雖然你的歌很好聽，但還是要趕快回家」，苦勸他趕快回家。

張鈞受訪表示，曾到製作人家借住，還到桃園的乾姐姐家裡住了半年，且乾姐姐的爸爸對他很好，幫他付大一學費以及新生訓練費用。這幾年張鈞與父母的關係逐漸好轉，今晚家人都會現身演唱會支持。至於感情狀況，張鈞坦言有個曖昧的好友，雙方已經曖昧4年多，好友也會現身演唱會支持。

