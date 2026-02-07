自由電子報
娛樂 最新消息

大甲警方攜手鎮瀾宮春安宣導 邀王彩樺、白雲站台

王彩樺到鎮瀾宮宣導春安與反詐騙，呼籲民眾勿酒駕。（記者張軒哲攝）王彩樺到鎮瀾宮宣導春安與反詐騙，呼籲民眾勿酒駕。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕馬年將至，為讓民眾安心過好年，提升民眾防詐意識並強化交通安全觀念，大甲分局結合鎮瀾宮舉辦反詐騙及拒酒駕宣導活動，邀請藝人王彩樺及白雲宣傳站台，與警方攜手向民眾宣導反詐、防酒駕的重要性，並呼籲大家落實「馬上安全、拒絕酒駕」，安心過年。

鎮瀾宮董事長顏清標說，王彩樺多次到訪鎮瀾宮，因成名曲《保庇》，被喻為「保庇天后」，與廟方交情良好。王彩樺表示，能在宗教信仰重鎮大甲鎮瀾宮參與反詐與交通安全宣導活動深具意義，希望透過輕鬆互動的方式，提醒民眾提高警覺、遠離詐騙。

白雲呼籲民眾，「喝酒不開車，馬上安全才是真平安」，讓大家都能快樂出門、平安回家。

大甲分局長蔡期望（右）與鎮瀾宮正副董事長顏清標（右三）、鄭銘坤（左二），邀請藝人王彩樺（右二）與白雲（左一），到鎮瀾宮宣導春安與反詐騙活動。（記者張軒哲攝）大甲分局長蔡期望（右）與鎮瀾宮正副董事長顏清標（右三）、鄭銘坤（左二），邀請藝人王彩樺（右二）與白雲（左一），到鎮瀾宮宣導春安與反詐騙活動。（記者張軒哲攝）

大甲分局長蔡期望表示，透過實際案例說明常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、網路購物詐騙等，提醒民眾牢記「不聽、不信、不匯款」原則，遇有疑問可立即撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。同時也加強宣導「馬上安全、拒絕酒駕」觀念，呼籲民眾聚餐飲酒後務必選擇代駕、計程車或請親友接送，切勿心存僥倖酒後上路。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

