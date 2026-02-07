自由電子報
為何《大濛》可以《世紀血案》卻被罵慘？呂秋遠揭原因「點名李千娜」開轟

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注與爭議。事件延燒之下，部分參演演員如李千娜、楊小黎、簡嫚書等人，陸續成為網友撻伐對象，也掀起「藝術自由是否應有界線」的討論。有網友質疑，同樣以台灣歷史事件為題材，「為何《大濛》可以，《世紀血案》卻不行？」對此，律師呂秋遠發出長文，嚴正表達反對立場。

《大濛》。（華文創提供）《大濛》。（華文創提供）

呂秋遠指出，確實有不少人主張言論與藝術自由，認為外界不該在尚未看過完整內容前就全面否定作品，但他強調，「林宅血案」並非一般歷史事件，而是一場極其殘忍、黑暗、抹滅人性的滅門悲劇。他直言，若將心比心，任何人都無法承受那樣的痛苦，因為主張民主自由而被羈押，家人長期遭情治單位監控，最終卻在自己身陷牢獄時，得知母親與雙胞胎女兒遭殘忍殺害，其中一人重傷命危。

呂秋遠也質疑，兇手至今未破案、真相無法公開，在沒有真相、沒有原諒的情況下，卻以戲劇化方式重現這場悲劇，是否適當？他形容這不是「福爾摩斯辦案」，更不該成為娛樂消費的素材，「任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」

文中他進一步點名出資拍攝的費思兔文化娛樂股份有限公司，指出其資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾過去長年在中國百勝餐飲集團任職高層，該公司代表作《幻術》曾影射319槍擊案，引發高度政治爭議。此外，導演徐琨華的家族背景也被提出討論，呂秋遠表示，並非否定創作者的拍片權利，而是質疑為何在眾多題材中，偏偏選擇一樁至今仍無法釐清真相，且加害體制難以卸責的悲劇？

電影《世紀血案》左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）電影《世紀血案》左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

呂秋遠感嘆，令人悲哀的是，許多人已逐漸淡忘林義雄與這起滅門血案的沉痛歷史，「才過了46年，當年經歷過、聽說過這件事的人，只是老了，不是死了。」他直言，言論自由與藝術自由不該建立在冒犯倖存者、消費悲劇之上，尤其演員更應以「慎之又慎、哀矜勿喜」的態度面對這樣的題材。

文末，呂秋遠也點名李千娜過去受訪時的說法，直言難以接受。李千娜曾表示，若只是透過網路了解事件，可能會一直活在恐懼中，重新翻拍或許能「重新整理這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。對此，呂秋遠痛批，一件滅門慘案被形容成「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」，令人不寒而慄，呂秋遠更諷刺表示：「妳是聽到血落下的聲音吧！」

