娛樂 最新消息

鄔君梅60歲生日拋噩耗！首度證實導演丈夫病逝 30年婚姻畫下句點

鄔君梅（左）證實丈夫奧斯卡克斯可（Oscar Korsco）因病與世長辭，享壽72歲。（翻攝自微博）鄔君梅（左）證實丈夫奧斯卡克斯可（Oscar Korsco）因病與世長辭，享壽72歲。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕華裔影星鄔君梅在迎接60歲生日之際，首度對外證實丈夫、導演兼製片人奧斯卡克斯可（Oscar Korsco）因病與世長辭，享壽72歲。談及這段人生巨變，鄔君梅以平靜卻深刻的語氣證實噩耗，令外界既震驚又不捨。

鄔君梅5日迎來60歲大壽之喜，不過她未舉辦派對，而是用一問一答形式與粉絲們互動，更以寫詩、製作生日賀卡為自己慶生，同時逐一回覆親友們的祝福，愜意在自家小花園種植花草迎接春天。鄔君梅也感性表示，自己正式從「5字頭」走進「6字頭」，自己也對人生有了更深層的體悟與沉澱。

話鋒一轉，鄔君梅首度證實丈夫奧斯卡克斯可病逝噩耗，30年婚姻正式畫下句點，談及喪夫之痛並未多做渲染，而是低調帶過展現內斂堅定的一面。值得關注的是，鄔君梅主演的美國獨立電影《丹鳳眼》，近日榮獲2025年西美電影節最佳電影獎，該片將於3月在全美上映，這也是她在丈夫病逝後拍攝的第一部好萊塢獨立電影。

回顧演藝歷程，鄔君梅1986年被義大利著名導演柏納多·貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）看中，在電影《末代皇帝》中飾演溥儀的年輕皇妃文繡，獲得義大利電影節最佳女配角提名，開始打響國際知名度，成為繼陳冲之後，第三位成功闖入好萊塢的華裔女星，爾後長年活躍於國際與華語影壇。即使歷經人生重大失去，鄔君梅仍選擇以作品持續前行，展現成熟演員在歲月洗禮後的堅韌與深度。

點圖放大header
點圖放大body

