自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）《功夫》、《雙囍》接力登場！雙台片賀歲檔有望掀「功囍發財」熱潮

《功夫》和《雙囍》今年一同熱鬧賀歲，期望掀起「功囍發財」效應。（麻吉砥加、水花電影提供）《功夫》和《雙囍》今年一同熱鬧賀歲，期望掀起「功囍發財」效應。（麻吉砥加、水花電影提供）

〔記者許世穎／專題報導〕好萊塢2023年暑假掀起《奧本海默》與《Barbie芭比》同日上映引爆的「芭本海默」（Barbenheimer，或譯：芭比海默）熱潮，掀起影迷追看創下佳績。轉回台灣，今年賀歲檔也出現類似現象，《功夫》與《雙囍》將於農曆新年前後上映，巧合的是都有劉冠廷演出，預計成為影迷觀影的熱門選擇，期望能掀起所謂的「功囍發財」效應。

劉冠廷在《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（麻吉砥加提供）劉冠廷在《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（麻吉砥加提供）

由九把刀執導的《功夫》，歷時兩年製作，預算高達台幣3億，集合柯震東、王淨、朱軒洋、戴立忍、劉冠廷、曾莞婷等實力派演員，結合熱血動作與幽默喜劇元素，以充滿活力的動作場面與充滿笑點的劇情，甚至還有意想不到的轉折，成為賀歲檔娛樂亮點。

《雙囍》集結港台實力派演員齊聚，迎接農曆新年。（水花電影提供）《雙囍》集結港台實力派演員齊聚，迎接農曆新年。（水花電影提供）

賀歲喜劇《雙囍》，則由《孤味》億萬導演許承傑執導，集合劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、田啟文、9m88、蔡凡熙、陳淑芳等台港金獎卡司，還有日本人氣女神吉岡里帆跨海客串，劇情笑中帶淚。描述一對新人在人生最重要的一天，必須面對新郎多年來打死不相往來的父母，各自堅持主持婚禮的難題，試圖在一天之內瞞天過海，完成兩場婚禮。

劉冠廷在《雙囍》中飾演新郎，演活夾在離異父母間的難處。（水花電影提供）劉冠廷在《雙囍》中飾演新郎，演活夾在離異父母間的難處。（水花電影提供）

值得一提的是，《雙囍》男主角劉冠廷也在《功夫》擔任關鍵角色，他先前出席記者會時幽默表示，今年賀歲檔自己打自己，希望兩部作品像颱風一樣，產生「共伴效應」，彼此牽引、互相加乘。「也希望觀眾能跟電影一樣，各自帶爸媽一起看。」劉冠廷笑言，過年觀影不只是看電影，更是一種家庭聚會與情感交流的方式。

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（麻吉砥加提供）柯震東（左起）、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（麻吉砥加提供）

兩部電影雖然類型不同，但都瞄準賀歲檔的觀影需求。《功夫》以刺激的動作與青春活力吸引觀眾，《雙囍》則用喜劇包裹家庭真情，讓不同世代的觀眾都能找到共鳴。對影迷來說，這樣的檔期安排，不僅有「動作+喜劇」的豐富選擇，也為農曆新年假期提供了完整的娛樂組合。

隨著農曆新年將至，賀歲檔戰局倒數一週，《功夫》與《雙囍》都有望成為觀眾闔家觀影的新選擇，也期望像「芭本海默」一樣，在台掀起「功囍發財」雙片熱潮。《功夫》將於2月13日率先上映，分級為輔15；《雙囍》則於2月17日大年初一正式上映，分級為普遍級。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中