（專題）《功夫》、《雙囍》接力登場！雙台片賀歲檔有望掀「功囍發財」熱潮

《功夫》和《雙囍》今年一同熱鬧賀歲，期望掀起「功囍發財」效應。（麻吉砥加、水花電影提供）

〔記者許世穎／專題報導〕好萊塢2023年暑假掀起《奧本海默》與《Barbie芭比》同日上映引爆的「芭本海默」（Barbenheimer，或譯：芭比海默）熱潮，掀起影迷追看創下佳績。轉回台灣，今年賀歲檔也出現類似現象，《功夫》與《雙囍》將於農曆新年前後上映，巧合的是都有劉冠廷演出，預計成為影迷觀影的熱門選擇，期望能掀起所謂的「功囍發財」效應。

劉冠廷在《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（麻吉砥加提供）

由九把刀執導的《功夫》，歷時兩年製作，預算高達台幣3億，集合柯震東、王淨、朱軒洋、戴立忍、劉冠廷、曾莞婷等實力派演員，結合熱血動作與幽默喜劇元素，以充滿活力的動作場面與充滿笑點的劇情，甚至還有意想不到的轉折，成為賀歲檔娛樂亮點。

《雙囍》集結港台實力派演員齊聚，迎接農曆新年。（水花電影提供）

賀歲喜劇《雙囍》，則由《孤味》億萬導演許承傑執導，集合劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、田啟文、9m88、蔡凡熙、陳淑芳等台港金獎卡司，還有日本人氣女神吉岡里帆跨海客串，劇情笑中帶淚。描述一對新人在人生最重要的一天，必須面對新郎多年來打死不相往來的父母，各自堅持主持婚禮的難題，試圖在一天之內瞞天過海，完成兩場婚禮。

劉冠廷在《雙囍》中飾演新郎，演活夾在離異父母間的難處。（水花電影提供）

值得一提的是，《雙囍》男主角劉冠廷也在《功夫》擔任關鍵角色，他先前出席記者會時幽默表示，今年賀歲檔自己打自己，希望兩部作品像颱風一樣，產生「共伴效應」，彼此牽引、互相加乘。「也希望觀眾能跟電影一樣，各自帶爸媽一起看。」劉冠廷笑言，過年觀影不只是看電影，更是一種家庭聚會與情感交流的方式。

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（麻吉砥加提供）

兩部電影雖然類型不同，但都瞄準賀歲檔的觀影需求。《功夫》以刺激的動作與青春活力吸引觀眾，《雙囍》則用喜劇包裹家庭真情，讓不同世代的觀眾都能找到共鳴。對影迷來說，這樣的檔期安排，不僅有「動作+喜劇」的豐富選擇，也為農曆新年假期提供了完整的娛樂組合。

隨著農曆新年將至，賀歲檔戰局倒數一週，《功夫》與《雙囍》都有望成為觀眾闔家觀影的新選擇，也期望像「芭本海默」一樣，在台掀起「功囍發財」雙片熱潮。《功夫》將於2月13日率先上映，分級為輔15；《雙囍》則於2月17日大年初一正式上映，分級為普遍級。

