田中千繪彩妝大師父親看范逸臣「和自己年輕很像」 女兒幸福直言欣慰

田中千繪今（7）日攜手父親、彩妝大師田中東尼，在台共同策辦名為「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）」的一日限定展演。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕田中千繪今（7）日攜手父親、彩妝大師田中東尼，在台共同策辦名為「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）」的一日限定展演，於北投文物館登場，父女首度同台現身。田中東尼受訪時笑言，女兒男友范逸臣和自己年輕時頗為相似，「我很享受一個人的時間，小范也喜歡孤獨感，不會干涉別人的生活，我覺得這部分滿像的。」

田中東尼透露，自己今年已78歲，去年年底還曾住院，「那時候躺在床上，有很多事情還沒做，但行動不便。我已不再年輕，但想到女兒在台灣開心幸福，身為爸爸就很欣慰。」對於女兒另一半有什麼條件？他則表示，一切以女兒喜好為主，「她開心最重要。」

請繼續往下閱讀...

田中千繪今（7）日攜手父親、彩妝大師田中東尼，在台共同策辦名為「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）」的一日限定展演。（記者陳奕全攝）

被問到是否期待女兒步入人生下一個階段？田中東尼表示：「因為大家還年輕，到我這個年紀，結婚並不一定代表幸福，所以只要女兒幸福就好，有些人結婚並不等於完全幸福。」而田中千繪被問「現在幸福嗎？」則羞笑答道：「我很幸福！」

此次父親來台停留一週，田中千繪特別帶父親前往北投泡溫泉，並安排品嘗台灣美食，「他喜歡吃小籠包。」田中東尼笑稱：「台灣食物很好吃，很合我的口味。」

田中千繪今（7）日攜手父親、彩妝大師田中東尼，在台共同策辦名為「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）」的一日限定展演。（記者陳奕全攝）

田中千繪也透露，自己每兩個月會回日本，但平日仍保持與父親聯絡，甚至共同經營IG帳號，「他先讓我看一下照片和貼文OK不OK。」她表示，農曆年節會待在台灣，情人節將出席好友夏宇童婚禮，但對於是否會與范逸臣同行？她笑說：「一起去也不會和你們說呀！」

近期電影《陽光女子合唱團》票房已突破台幣4.5億，下週有望挑戰《海角七號》近18年台灣影史台片票房冠軍紀錄，田中千繪對此坦言非常開心，「我有去看《陽光女子》，哭得很厲害，也很好看。我非常希望他們能破《海角七號》的紀錄，很久沒有看到平日滿滿的人看國片，我其實滿感動的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法