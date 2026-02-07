劉書宏狂放閃、女生還探班「仍堅稱單身」！陳珮騏傻眼：騎驢找馬

劉書宏（右）遲遲不認戀情。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏近期常在IG放閃，疑似女友的圈外女性還和劉書宏的爸媽一起吃晚餐，但他遲遲不認戀情，就連今天出席三立八點檔《百味人生》粉絲見面會，他依舊堅稱單身，對於和這位女子的關係，他解釋：「認識半年，還在互相熟識，很喜歡這個女生，想成為她心目中的理想型。」2人都同意停留在這個階段，只是這名女生也曾到《百味人生》攝影棚探班過，陳珮騏也曾遇到這女子，因此她聽到2人尚未交往，傻眼到聽不下去直呼：「你這樣是騎驢找馬！」

陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）

劉書宏年初悄悄掀起粉紅泡泡。1月中旬，他在社群曬出替媽媽慶生的家族聚會照，身旁一名女子親密依偎在他胸前，還獻花給劉媽媽，加上劉書宏許多獨照都特別標注女方的IG帳號，怎麼看都像是正在熱戀中的情侶日常。

今他出席記者會，談到跟角色一樣都是深情、會照顧女生的類型，也同樣有想「定下來」的念頭，畢竟自己已38歲。但女方的年紀，他支支吾吾講了許久，才說對方30歲出頭，只是對交往與否始終不鬆口，只低調表示：「我有去追求，現在還在認識彼此的階段。」反覆強調「還在認識」，希望外界別給圈外人的她太多壓力。

劉書宏（右）表示，女方第一次接觸演藝圈的人，若他接拍床戲、親密戲，女方應該都會介意。（記者胡舜翔攝）

至於感情為何遲遲未更進一步？劉書宏坦承問題在自己。他表示女方第一次接觸演藝圈的人，若他接拍床戲、親密戲，女方應該都會介意，「如果價值觀有落差，就算這女生很完美，也會猶豫要不要走下一步。」他說女方仍在適應中，才選擇替這段關係保留空間，也希望能好好保護她，「如果最後不適合，至少還能當很好的朋友。」被追問「情侶該做的事是否都做了？」，他一度語塞，隨即否認。

