自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣第一次！草爺砸7位數辦「四驅車大賽」 軌道鋪進廟埕繞天公爐

草爺將軌道安置於廟埕、登殿階梯、龍柱、石獅等。（紅心字會提供）草爺將軌道安置於廟埕、登殿階梯、龍柱、石獅等。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由草爺、柯大堡共同發起，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於本月20、21春節初四、初五於桃園護國宮登場。草爺今（7）日率工作團隊進行預演把長達5000公尺的四驅車軌道於廟埕架設完成，草爺還把電競直播的模式來進行賽事轉播，尾聲還加入了百萬煙火施放。草爺說：「這是台灣的第一次！」

草爺分享整體設計，將軌道安置於廟埕、登殿階梯、龍柱、石獅等一氣呵成，更巧思規劃於天公爐前，設置轉換道，象徵透過神明加持轉運，充分展現四驅車競技、親子互動與太子爺信仰與廟方地景結合。

草爺、柯大堡共同發起第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（紅心字會提供）草爺、柯大堡共同發起第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（紅心字會提供）

談起四驅車，草爺表示，迷你四驅車是於1982年起，掀起全球模型製作風潮。草爺回想，小時候最期待是放學後去玩具店、書局時，門口總是架起一圈軌道，看著各式各樣的四驅車，能夠自由改裝，感受那種追求速度與夢想，同時也渴望擁有的夢幻收藏，直呼是相當難忘的童年回憶。

草爺也說，去年7月頻道想拍一些「回憶殺」主題，趁機重溫四驅車舊夢，沒想到竟點燃了熱情和行動，跑遍全台有四驅車的店家，透過拜訪玩家、加入社團研究交流，藉此提升自我技法，收藏超過200輛四驅車。還四處參加比賽，組團出國比賽，3月份，還將前往日本東京參加四驅車春季盃大賽。

草爺小時候就很喜歡四驅車。（紅心字會提供）草爺小時候就很喜歡四驅車。（紅心字會提供）

第一屆「神行盃國際四驅車大賽」由郭鬼鬼、柯大堡主持，參賽者將通過「鑽轎底」的方式，一開賽即可獲得神明庇佑，趨吉避凶；接著通過四驅車競速，在馬年感受到一馬當先，馬力全開的祝福；在天公爐前進行轉換，完成神明加持、圓滿轉運。

被草爺推入坑加入玩四驅車的柯大堡也為了「神行盃」寫了一首歌曲「瘋狂四驅」柯大堡說，只花4天從創作到製作一氣呵成，「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」

草爺表示：第一屆「神行盃國際四驅車大賽」為春節走春提供嶄新的文化選項，也為新的一年討個順勢向前的好彩頭。大小朋友在廟埕體驗四驅車競技與祈福，用速度迎接開春順利、好運一路向前的新一年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中