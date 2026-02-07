職棒球星留言惹議！要求朴恩斌「學自閉律師」遭炎上 球團急道歉

朴恩斌在《非常律師禹英禑》飾演患有自閉症律師。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓KBO職棒培證英雄隊（Kiwoom Heroes）球員李主形，近日因在演員朴恩斌Instagram直播中的一則留言意外掀起風波。原本輕鬆的粉絲互動畫面，卻因一句要求演員以戲劇角色說話的發言，引發網友批評，事件迅速延燒至體育與娛樂圈，球團也隨即出面致歉。

事件發生於4日晚間，朴恩斌透過Instagram開直播與粉絲交流，分享近況並試吃近期討論度極高的甜點「杜拜巧克力Q餅」，過程中氣氛輕鬆自然。然而直播期間，李主形以官方帳號留言，希望她用2022年主演韓劇《非常律師禹英禑》中角色的語氣說話。儘管朴恩斌當下並未回應，但該留言遭網友截圖後在網路上迅速擴散，引發爭議。

請繼續往下閱讀...

不少網友認為，此類要求可能涉及對自閉症族群的刻板印象，認為不適合在公開場合提出，也與朴恩斌過去對角色詮釋所展現的謹慎態度有所落差。事實上，朴恩斌曾多次在訪談中提及，為了避免角色被過度娛樂化，她在拍攝前閱讀大量專業資料，並強調演員在呈現相關角色時需具備社會責任感。過去也曾有網路創作者模仿劇中角色而引發討論。

隨著輿論持續升溫，培證英雄隊隨即發布聲明表示，李主形並無惡意，已深刻反省並向外界致歉。球團也指出，未來將加強球員在社群媒體上的言行教育，避免類似情況再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法