自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔女星砸重金買「毀容險」 拍戲拒「公主抱」認了：真的太危險

〔記者蕭方綺／台北報導〕近日八點檔替身演員蘇德揚從高樓直接墜地，頭部重摔的工安意外備受矚目，也讓劇組拍攝安全再度引發討論。謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今在大稻埕出席《百味人生》粉絲見面會，被問及此事，演員們心情都頗為沉重，也開始討論起演員保險問題。陳珮騏提到劇組通常會幫演員保意外險，演員私下也會自己保，她甚至還有「毀容險」。

《百味人生》粉絲見面會，左起為陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）《百味人生》粉絲見面會，左起為陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）

她說演員拍戲時間長，加上危險動作戲頻繁，雖不至於被拒保，但保費高之外，保險員都會跟她說：「只能保到這層級，因為妳可能會拍車戲發生意外，一般上班的人不會去做這樣的事。」她私下說：「因為拍戲時間長，遇到狀況比較多，受傷時候的時候，保額比較高，雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事。」

加上她以前曾當模特兒，看前輩為了美腿買保險，認為當演員是靠臉吃飯 ，若不小心摔傷臉蛋，飯碗恐不保，因此她擔心拍戲毀相，會需要動手術、醫美之類的，她現在已有先見之明投保了10年，苦笑道：「幸好沒用過那筆錢，謝天謝地 。」

《百味人生》粉絲見面會，左起為陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）《百味人生》粉絲見面會，左起為陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）

談及自身最驚險的拍攝經驗，謝承均曾獨自一人在大海中游泳拍戲，現場沒有其他演員，還常拍吊在懸崖的戲碼，至今回想仍心有餘悸。他曾在《意難忘》拍攝武打戲時，導演在現場套招，第一個動作就不慎被踢中眼角，緊急縫了四針，差一點就失明，「後來編劇甚至把這段經歷直接寫進戲裡。」

而陳珮騏感嘆與其他戲劇相比，八點檔往往缺乏充足前置作業，「早期我們就是傻傻自己衝，真的拿命在拼。」但隨著年紀增長，她開始更重視自我保護，甚至不惜被貼上「難相處」、「不敬業」的標籤。她提到日前一場戲劇本要求「公主抱」，她當場拒絕，「我立刻說不要，因為真的太危險。」

《百味人生》粉絲見面會，左起為陳珮騏、陳謙文、林萱瑜、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）《百味人生》粉絲見面會，左起為陳珮騏、陳謙文、林萱瑜、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏。（記者胡舜翔攝）

她在《百味人生》有場被謝承均公主抱的戲，來回拍了10多次，最後她主動跟導演說「這是最後一顆」，因她感受到謝承均已經快要沒力，擔心彼此都受傷。她強調演員並非不配合，而是希望在合理範圍內完成工作。畢竟過去曾發生多起公主抱失手、女演員重摔受傷的案例，「有些人回家有家人照顧，但我是自己一個人。」

林萱瑜和陳謙文也有公主抱的戲，後來試過之後就要求刪掉，他們認為動作戲看似簡單，其實施力點、重心稍有不慎就可能出事，「演員要盡力，但真的不要逞強。」陳珮騏最後也強調一句話，道出許多台八演員的心聲：「我們是演員，但我們不是特技演員。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中