彭小刀帶隊韓星爬台灣古道！金荷娜烙客語反差面曝光

彭小刀（左起）率金荷娜、南優鉉、肌肉山山與李濬榮（前排中）共闖客家古道。（客台提供）彭小刀（左起）率金荷娜、南優鉉、肌肉山山與李濬榮（前排中）共闖客家古道。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、韓籍YouTuber肌肉山山、韓星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉及李濬榮拍攝跨國實境綜藝《細細山路私密達》，今正式公開精彩預告與首集內容，五人組成「細細山路小隊」，計畫在10天內連續挑戰10條台灣古道，展開這場體力與文化交織的磨合之旅。

首站走進綠意環繞的「渡南古道」，還沒開走就先聽到肌肉山山在前頭用客語喊「我可以」一句話瞬間點燃士氣，南優鉉與李濬榮立刻跟上齊聲呼喊，笑聲在山林間回盪。

李濬榮（左起）、南優鉉、金荷娜、肌肉山山與彭小刀。（客台提供）李濬榮（左起）、南優鉉、金荷娜、肌肉山山與彭小刀。（客台提供）

一路上，南優鉉乾脆把登山路當舞台，邊走邊開嗓高歌，讓原本氣喘吁吁的隊伍多了幾分輕鬆；李濬榮則不時停下腳步拍照，對台灣山林滿臉驚嘆，當陡坡讓大家集體累到說不出話時，金荷娜現學現賣，說出客語：「悿。（累、疲憊）」可愛的表現，反而逗得全隊笑到停不下來。

走進客家庄，體驗酸菜製作更是狀況連連，五人赤腳踩進酸菜堆，小刀一聲聲口令像在帶操，南優鉉對這種原始的工序感到十分新奇，積極參與每個細節，李濬榮和肌肉山山乾脆踩出節奏感，玩到一半，眾人驚覺剛剛吃的酸菜也是這樣做出來的，頓時爆笑聲不斷。

《細細山路私密達》2月8日晚間8點在客家電視、晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+（plus）、LINE TV播出。

