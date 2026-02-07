星光名媛年前聚餐！曾馨瑩戴5萬元CHANEL帽 林心如、徐若瑄同框吸睛

林心如（前排右起）、徐若瑄以及曾馨瑩（後排右起）、蔡依珊、周欣怡、陳妍嵐姐妹聚會。（翻攝G）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆年前不少藝人把握時間與好友相聚，鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩近日也在社群分享與好友們的聚會畫面，包含林心如、徐若瑄及紅豆食府千金蔡依珊等人同框現身，難得集結的畫面曝光後，也引發網友關注這群演藝與名媛好友的好交情。

曾馨瑩6日透過IG限時動態轉發徐若瑄分享的照片，只見一行人穿著休閒輕鬆，在餐廳開心合影，氣氛自在愉快。照片中除了曾馨瑩外，還能看到林心如、徐若瑄、蔡依珊，以及文華花苑總監陳妍嵐與經紀人周欣怡，眾人一字排開對鏡頭露出笑容，徐若瑄與林心如更戴上棒球帽托腮入鏡，展現私下俏皮一面。

其中曾馨瑩的穿搭也意外成為討論焦點，她頭戴一頂要價近5萬元的CHANEL牛仔棒球帽，整體造型低調卻不失質感，站在蔡依珊身旁互動自然，顯見多年累積的深厚情誼。

徐若瑄事後也在社群貼文中感謝陳妍嵐相約午餐，並寫下「Love u all」，同時許下新年願望，希望2026年大家都能健康、快樂、平安。好友們難得齊聚的畫面，也讓粉絲直呼羨慕，紛紛留言表示「神仙組合同框」、「看起來真的很放鬆幸福」。

