21歲超模新星驟逝！死因初判「自然死亡」 震驚時尚圈

21歲的西班牙模特兒克莉絲汀娜·佩雷斯·加爾森科突離世震撼時尚圈。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐洲時尚圈近日傳出令人震驚的消息，年僅21歲的西班牙新生代模特兒克莉絲汀娜·佩雷斯·加爾森科（Cristina Pérez Galcenco）被發現在馬拉加住所離世。她不僅在模特兒界備受矚目，同時也是西班牙前足球名將納丘·佩雷斯（Nacho Pérez）的女兒，突如其來的噩耗讓時尚與體壇人士深感惋惜。

根據西班牙媒體報導，克莉絲汀娜於2月3日上午被發現在住處失去生命跡象，警方初步調查指出，現場未發現外力入侵或暴力跡象，相關單位目前仍在釐清詳細原因。克莉絲汀娜自青少年時期便踏入時尚圈，14歲首次登上「坎波阿莫爾時裝秀」（Pasarela Campoamor）便受到關注，之後逐步在歐洲市場嶄露頭角。近年她往返倫敦、巴黎與米蘭等地參與拍攝與時裝活動，被業界視為極具潛力的新星之一。

據了解，她近期搬至馬拉加進修相關專業課程，生活與工作都處於新的階段，私下也與一名當地紡織業青年企業家穩定交往，原本正積極規劃未來發展。突如其來的離世消息，不僅讓親友難以接受，也讓不少關注她成長的時尚人士感到遺憾。

目前家屬尚未公開對外發言，僅透過曾合作的時裝秀單位向外界致謝，並希望外界能給予家人更多空間。時尚圈人士則表示，克莉絲汀娜短暫卻耀眼的身影，已為許多人留下深刻印象。

