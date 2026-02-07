自由電子報
娛樂 最新消息

《世紀血案》演員挨轟冷血被炎上！他逆風相挺揭內幕 網友吵成一片

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自台灣真實事件「林宅血案」，卻傳翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會輿論延燒，部分參演演員像是李千娜，因此遭到外界撻伐開轟「冷血」。對此，曾拍攝過政治題材的《國際橋牌社》製作人兼導演汪怡昕，在社群平台發文，公開聲援幾位曾與他合作、同樣被波及的演員夏騰宏、楊小黎、王自強。

汪怡昕回憶，10年前籌備《國際橋牌社》時，台灣社會氛圍與現在大不相同，當時總統仍是馬英九，台灣影視圈普遍將政治、歷史題材視為禁區，資金不敢碰、平台不願接，甚至連演員都難以找到。他坦言，當年打著「台灣原創政治IP」的《國際橋牌社》，在業界眼中幾乎被當成一場「等著看笑話的實驗」。

汪怡昕曾拍過《國際橋牌社》。（翻攝自臉書）汪怡昕曾拍過《國際橋牌社》。（翻攝自臉書）

汪怡昕指出，當時不只碰壁，甚至曾有一線演員已完成簽約，卻因經紀公司看到英文片名《Island Nation》，認為「Nation」過於敏感，最終選擇解約退出。他也能理解，在當年的環境下，演員與經紀公司所面臨的現實壓力。

直到資深演員楊烈率先答應參演劇中「黎清波總統」一角，才逐漸帶動其他角色定案。汪怡昕表示，在那樣的逆風環境中，願意點頭加入的演員，他始終相信「都是想為台灣影視做點什麼的人」。包括夏騰宏、楊小黎、王自強等人，當年都曾參與《國際橋牌社》第一、二季的演出。

他強調，感謝這些演員，並非因為政治立場，而是他們願意為台灣影視題材的創新冒險，即便可能因此失去中國市場。至於《世紀血案》、《幻術》其他演員的參演動機，他坦言自己並不清楚，但以他過往合作經驗來看，這幾位演員長期參與過不少「敏感議題」作品，其行動本身已說明許多。

電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，但在舉辦殺青記者會後，卻傳出並未取得前立委林義雄及家屬同意，讓外界質疑劇組對受害者極不尊重。（資料照）電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，但在舉辦殺青記者會後，卻傳出並未取得前立委林義雄及家屬同意，讓外界質疑劇組對受害者極不尊重。（資料照）

面對部分網友的強烈不滿，汪怡昕直言，將過多怒氣投射在演員身上並不公平，「這個圈子的遊戲規則與責任，並不是這樣分的。」他認為，與其責怪演員沒有看清劇本，不如追問製片方當初如何說明題材、是否有隱瞞或誤導，相關責任理應由製作端承擔。

汪怡昕也表示，自己很清楚政治題材在台灣創作環境中的風險與雷區，「我不會要求演員扛起不屬於他們的責任。」最後他呼籲外界能多給這些曾勇敢跨出舒適圈的演員一些理解，「在文化記憶的戰線上，戰友也可能會受傷，但伸手拉一把，傷癒後，仍然是同一隊的戰友。」他也強調，這番話並非替任何人辯護，而是一名長年站在台灣與中國記憶文化戰線上的「老士官長」，最真實、也最單純的心裡話。不過貼文發出後留言區仍吵成一片，有的表示無法認同，更有網友直言「演員無知、製片壞」。

