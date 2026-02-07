自由電子報
拍《豆腐媽媽》重摔！未婚妻控劇組未道歉 婚禮被迫延期

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員蘇德揚日前在拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》動作戲時發生嚴重意外，從四層高台墜落、頭部著地，送醫後一度命危，引發外界關注。事發至今近一週，蘇德揚未婚妻今（6）日出面召開記者會，除了說明最新傷勢，也控訴電視台至今尚未給出正式道歉，盼相關單位正視劇組拍攝安全問題。

未婚妻表示，事故發生當下蘇德揚頭部重創並出現腦內出血情形，送醫後曾被醫師評估為危急狀態，隨即轉入加護病房觀察治療長達7天，期間病情多次反覆，家屬身心承受極大壓力。之後轉至一般病房持續治療與觀察，累計住院17天，今日才終於符合出院條件。

家屬轉述醫師說法指出，目前腦內出血仍須持續追蹤，需透過定期電腦斷層檢查確認是否能自行吸收，若恢復狀況不理想，未來不排除仍需手術治療。此外，因撞擊造成的後續影響仍難以預測，後續也需接受牙科與身心科評估與治療。雖然蘇德揚目前已能自行行走，但只要睜開眼睛仍會出現暈眩、不安與緊張等狀況，心理層面的復原仍在進行中。

未婚妻透露，兩人原定於今年完成婚禮，卻因這場意外被迫全面暫緩，工作與生活節奏也被打亂。她指出，蘇德揚長年投入劇場與影視工作，除了參與戲劇與廣告演出外，也擔任專業替身演員，對於表演始終相當投入，如今卻因拍攝意外面臨長期復原期，讓家人相當心疼。

事件曝光後，也再度引發外界對影視拍攝安全與替身演員工作保障的討論。對於未婚妻提出的指控，截至目前民視方面尚未公開回應，後續發展仍有待觀察。

