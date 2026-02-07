子瑜媽太霸氣！TWICE飯店「走廊變夜市」 台灣小吃全上桌成員驚喜

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE出道滿10週年，去年首度站上高雄世運主場館開唱掀起熱潮，今年更宣布將攻進台北大巨蛋。TWICE官方YouTube頻道近日公開長達34分鐘的台灣行幕後花絮，其中一幕意外成為全片亮點，台籍團員周子瑜的母親親自出手，直接把整排夜市小吃「搬進飯店」，讓所有團員相當驚喜。

子瑜（左）一邊翻譯一邊介紹家鄉味，讓團員體驗最道地的夜市文化。（組合照，翻攝自YouTube）

影片中，子瑜的媽媽善盡地主之誼，在飯店走廊擺滿各式台灣夜市美食，從遠處看宛如一條臨時形成的「行動夜市街」，TWICE日籍團員Sana一看到滿滿食物，立刻對著鏡頭驚呼：「怎麼準備了這麼多？」直說根本是把夜市原封不動搬進飯店；同為日籍團員的Momo、Mina也難掩興奮神情，一邊挑選一邊品嚐，現場笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。

日籍成員Mina見到滿滿宵夜，忍不住對鏡頭驚呼「怎麼準備這麼多」，現場氣氛笑聲不斷。（翻攝自YouTube）

身為團內最小的「忙內」，也是唯一的台灣團員，子瑜此次也化身「在地嚮導」與「語言小老師」，不僅協助翻譯、介紹環境，還帶著姐姐們認識台灣小吃文化，這頓宵夜對團員們而言，早已超越單純用餐，更像是一場難得的在地體驗。

子瑜媽媽準備整排台灣夜市小吃，走廊瞬間變成「行動夜市」。（翻攝自YouTube）

飯店走廊擺滿大雞排、大腸包小腸、米血與蚵仔麵線等台灣小吃。（翻攝自YouTube）

MOMO一看到飯店走廊被台灣夜市小吃塞滿，立刻露出驚訝表情。（翻攝自YouTube）

回到房間後，子瑜開心對鏡頭介紹桌上的戰利品，大雞排、大腸包小腸、米血、蚵仔麵線等經典夜市料理，她一邊品嚐一邊露出滿足笑容，坦言這些都是自己長時間在海外工作時，最想念的家鄉味，也讓粉絲看了直呼：「這畫面太台了！」

