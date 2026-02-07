自由電子報
娛樂 電影

（新碟快報）奧斯卡入圍神作正式上架！李奧納多《一戰再戰》挑戰再封帝

李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》再創演技高峰。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》再創演技高峰。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕第98屆奧斯卡將於下個月登場，由大導演保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》入圍包括最佳影片、導演、男主角、男女配角等13項大獎，除了李奧納多狄卡皮歐再度角逐影帝，班尼西歐戴托羅以及西恩潘更共同角逐最佳男配角。這部去年上映被盛讚是「神作」的電影，正式推出4K UHD、藍光BD以及DVD。

《一戰再戰》從第一秒到最後一刻，充斥著危險、笑料、刺激、愛情、性愛與混亂的強力之作。描述李奧納多飾演的落魄革命者巴柏活在恍惚偏執的狀態中，與雀絲茵菲妮蒂飾演的女兒薇拉在荒野中離群索居。16年後，由西恩潘飾演的宿敵史提芬拉克爵上校再度現身時，讓一段塵封已久的血色過去，再也無法逃避，只能在奔逃中追尋未來。

《一戰再戰》在台推出4K UHD、藍光BD以及DVD。（得利影視提供）《一戰再戰》在台推出4K UHD、藍光BD以及DVD。（得利影視提供）

該片去年上映大獲好評，就連金獎大導史蒂芬史匹柏觀影後都開心得合不攏嘴，興奮直呼：「這部片太瘋狂了！前一小時的動作場面令人難以置信，極度奇異卻又極具現實感！」導演保羅湯瑪斯安德森採用影壇傳奇規格VistaVision拍攝，呈現出驚人畫面，加上李奧納多的再創顛峰的演技，絕對是不容錯過的精采之作。

上架新片還有改編自《到我們為止》原著作者柯琳胡佛同名小說的《只為你遺憾》，在台推出DVD。電影由曾演出《逃出絕命鎮》、《摯友梅根》系列的愛莉森威廉絲，和《天才的禮物》、《魔鬼剋星：未來世》童星出身的麥肯娜葛瑞絲飾演一對關係緊張的母女，在家中遭遇巨變後面對情感裂痕。

《只為你遺憾》在台推出DVD。（得利影視提供）《只為你遺憾》在台推出DVD。（得利影視提供）

電影描述年輕母親摩根（愛莉森威廉絲 飾演）為了扶養16歲女兒克拉拉（麥肯娜葛瑞絲 飾演）暫時放下自身夢想，沒想到卻遭遇丈夫車禍身亡，讓本來就複雜的母女關係雪上加霜，兩人必須學習如何一同面對人生的難關。其他卡司還包括戴夫法蘭科、史考特伊斯威特、薇拉費茲傑羅與克蘭西布朗，還有《馴龍高手》梅森塔姆斯也參與演出，梅森更因演出該片和麥肯娜擦出愛火。

此外，還有集合綾野剛、柴崎幸、龜梨和也、木村文乃、小林薰一同演出的日片《捏造：史上最惡殺人教師》也推出DVD。該片改編自震撼真實故事，2003年小學教師藪下誠一被學生冰室拓翔的母親冰室律子指控對其子施加體罰。更令人震驚的是，律子所描述的體罰內容幾近教師對學生的霸凌，令人難以置信。

《捏造：史上最惡殺人教師》DVD已上架。（得利影視提供）《捏造：史上最惡殺人教師》DVD已上架。（得利影視提供）

這起事件被週刊文春的記者鳴海三千彥發掘，並以實名報導的方式刊登在雜誌上，文章以煽動性的語言描寫事件，引起社會極大震動。成為媒體焦點的藪下遭遇了謾罵、背叛，甚至被停職，人生跌入谷底。社會上多數人同情律子，甚至組成了高達550人的龐大律師團隊，事件更演變成前所未見的民事訴訟。

就在所有人都篤定律子會勝訴時，站上法庭的藪下卻堅決否認指控，主張「一切都是毫無根據的捏造」。究竟事情真相為何？趕快把DVD帶回家一探究竟。

